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Surlariçi Şehir Müzesi’ne rekor ziyaret

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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda kapılarını halka açan Surlariçi Şehir Müzesi, olağanüstü ilgi gördü. Ülkede öğrencinin ve turistin neredeyse yok olduğu bir dönemde, müzeyi bir ay içinde 6 bin kişi ziyaret etti

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Surlariçi Şehir Müzesi’ne rekor ziyaret

 
15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda kapılarını halka açan “Surlariçi Şehir Müzesi”nin açılışının üzerinden 1 ay geçti. Kısa sürede tarihi bölgenin görülmesi gereken yerler listesine giren müzeyi, ilk 1 ayda 6 bin kişi ziyaret etti. Halka ücretsiz hizmet veren Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs kültürünü yansıtan eserleri ile Pazartesi haricinde ziyarete açık.
Geçen ay Girne Kapısı’nda hizmete açılan Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum), Lefkoşa’nın tarihsel ruhunu sanatla birleştiriyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserler sergilenen Surlariçi Şehir Müzesi’nde hayranlık uyandıran birçok eser bir arada sergileniyor. Müzenin envanterinde 3 binin üzerinde parçadan oluşan oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler, Karagöz suretleri, berat, ferman, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı eserleri yer alıyor.



 “Surlariçi Şehir Müzesi”nin her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserler sergileniyor.  Surlariçi Şehir Müzesi, beş müzenin eserlerinin bir araya gelmesiyle oluşan çok zengin bir eser yelpazesine sahip. Müzede, Modern Sanat, Denizcilik, Oyuncak Araba, Bıçak ve Kılıç ile Kıbrıs Türk Milli Tarih müzelerinin eserlerinden örnekler yer alıyor. Denizcilik tarihi ile ilgili objeler, Karagöz suretleri, kılıç ve bıçak örnekleri, oyuncak araba koleksiyonu gibi farklı tarz ve ilgi alanlarından onlarca eser sergileniyor.
Ziyaretçilerin en çok zaman geçirdiği alanlardan biri de dördüncü katta, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait hat, berat, ferman, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri ve 17’inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı eserlerin sergilendiği özel alan. Türklerin Kıbrıs’taki izlerini gözler önüne seren bu eserler Kıbrıs tarihine yeni bir gözle bakılmasını sağlıyor.
Surlariçi Şehir Müzesi, yaşayan bir müze olarak tasarlandı. Barındırdığı eserler belirli aralıklarla zenginleştirerek, ziyaretçilerinin her gelişlerinde farklı eserleri görmelerini sağlamayı amaçlıyor. Surlariçi Şehir Müzesi’inin terasında yer alan kafe ise ücretsiz ikramları ve tarihi Surlariçi’nin 360 derecelik kuşbakışı manzarası ile yine tüm halka hizmet veriyor.
 
 
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