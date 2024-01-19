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Soyalan kitabını Tongsir’e takdim etti

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Soyalan kitabını Tongsir’e takdim etti
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Gazeteci, yazar Serkan Soyalan, “Meçhule Gidiyorum” kitabını Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir’e takdim etti.
 
İstanbul’da bulunan TSYD Genel Merkezi’nde gerçekleşen kitap takdiminde konuşan Soyalan, Tongsir’in her zaman Kıbrıslı Türk spor yazarlarına yakın durduğunu ve üretime destek verdiğini ifade etti ve TSYD’ye gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında yeni kitabını Tongsir’e takdim etmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
 
Ziyarette konuşan Oğuz Tongsir de Serkan Soyalan’a ziyareti ve kitap takdimi için teşekkür ederken, edebi anlamda üretilen her bir eserin, geleceğe bırakılan bir aydınlık taşı olacağını, bunun da toplumlar için çok önemli olduğunu kaydetti.
 
Türkiye’de Dorlion Yayınları’ndan yayımlanan ve Soyalan’ın 6’ncı kitabı olan “Meçhule Gidiyorum” KKTC'de tüm kitapçılarda mevcut.
 
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