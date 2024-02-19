Kıbrıslılar Osman Türkay’a Sahip Çıkmamış!!!

17 Şubat 2024 Cuma günü Kıbrıs Türk şiirinin Dünya’ya mal olmuş ve “Uzay Çağı Ozanı” olarak anılan Osman Türkay’ın doğum günüydü. Bugün yaşasaydı 97. Yaşında olacaktı. Ozanla ilgili vefatından günümüzde 23 yıl geçti. Onun için geçen gün yapılan bir etkinlikte “Kıbrıs’ta yetirince bilinmeyen Osman Türkay” diye söylenen sözü üzerine bu yazıyı yazma gereği duydum.23 yılda neler yapıldı; Osman Türkay 14 Kasım 2000 yılında Kıbrıs’a geldiği günden vefat ettiği 22 Ocak gününe kadar,sanatseverler,öğrenciler,gazeteciler tarafından yattığı Girne Akçiçek Hastanesi’nde ziyaret edilmiştir. Kendisine en son ödül KIBATEK ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nden oluşan bir ekip tarafından takdim edilmiştir. Bu ekipte; ben,Ali Nesim,İsmail Bozkurt,Bekir Kara ve M.Kansu vardı.Vefatı üzerinden bir yıl geçmeden benim tarafımdan 2002 yılında “Osman Türkay’ın Kendi Sesinden Şiirler” ve onunla ilgili ilk bilimsel kitap olan “Osman Türkay’ın İlk Şiirleri Üzerine Bir Araştırma” kitabını yayımladık. 2003 yılında ise “Uzay Çağı Ozanı Osman Türkay” kitabını da çıkardık. Aynı yıl Mustafa Yeniasır 2003 yılında Ege Üniversitesi’nde “ Osman Türkay’ın Hayatı ve Hakkında Yazılanlar”başlıklı yüksek lisans tezi bitirir. 2000 yıllarda bir sempozyumda tanıştığımız2007 yılında “Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinin Oluşumunda Osman Türkay” adlı doktora tezini ülkesinde yayımladı. Görüleceği gibi ilk olarak yayımladığımız bu çalışmalar, tüm akademik dünyada kabul görüp günümüze kadar bizlerin ve başkalarının yaptırdığı lisans,yüksek lisans ve doktora tezlerine kaynaklık yapmıştır.2006 yılında öğrencim , yönetmen Göksel Gülensoy tarafından kendisi için 20 dakikalık bir belgesel yaptık. Bu arada 2001 yılında itibaren onu tanıtmak için başta rahmetlik Hakan Çakmak ve Eralp Adanır’la yaptığımız programlar sayısını unuttuk bile.Her yıl bizlerin yanı sıra Lirik Şiir Grubu’nun ya ölüm yıl dönümünde ya da doğum gününde yaptığımız bilimsel sempozyumlar ve şiir geceleri artık klasikleşti ve kurumsallaştı.2010 yılında ise Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği olarak benim ve Ali Nesim hocanın editörlüğü yaptığı ve Osman Türkay’la ilgili ilk makalelerden birisini yazan başta Gülgün Serdar hocamız gibi birçok değerli bilim insanın bildirileri bir kitap yayımlanır. Bu kitapta ne diyor şimdiki Kültür Dairesi Müdüresi Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu;Osman Türkay’aRüzgar dayanmış kapıyaHangi gölge kaçıyor karanlığa“Geri geleceğim”diyerekYakıştı mı gitmek ozan sana”Bu arada dönemin Girne Belediyesi Başkanı Sayın Nidai Güngördü 2017 yılında Ozanköy’de köy meydanına Osman Türkay’ın anıt heykelini sanatçı Zehra Şonya’ya yaptırtır ve heykel 9.Ozanköy Pekmez festivalinde açılır. Bu festivalde her yıl Osman Türkay için ayrı bir etkinlikte yapılmaktadır. 2018 yılında Nidai Güngördü döneminde Girne Belediyesi Osman Türkay’ın “Yedi Telli” , “Uyurgezer” ve “Bütün Şiirleri” kitaplarını tıpkı basımını yeniden yapar. Girne Belediyesi’nin bu vefası unutulacak gibi değildir.2016 yılında anlaştığımız ve görüştüğümüz Yunanistan’ın en önemli yayınevi olan Vakxikon’da Osman Türka, Yunanca olarak yayımladı. Benim Osman Türkay ile ilgili yazdığım “Uzay Çağı Şairi Osman Türkay”, “Osman Türkay’ın İlk Şiirleri 1946-1951” ve “Osman Türkay Bildiriler” isimli kitaplarında yer alan şaire ait şiirlerden seçkiler, şairin ölümünün 18. yıldönümü anısına Yunanca hazırlanan “Uzay Çağı Şairi Osman Türkay” isimli kitapta yayımlandı. Yayımlanan şiirler 1946 yılından şairin ölümüne kadar olan dönemde yazdığı şiirlerden seçildi. Yunanistan’ın en önemli yayınevi olan Vakxikon tarafından yayımlanan 115 sayfalık kitapta, benim Osman Türkay’ın yaşam öyküsü ve sanatına ilişkin yazdığı bilgilerde kullanıldı.2021 yılında ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin Surlariçi Şehir Müzesi’nde , Kıbrıs Türk edebiyatına, tarihine ve kültürüne katkı yapan Kıbrıslı Türk yazarlara yer verdiği “Kıbrıs Türk Yazarları Büst Koleksiyonu” nda Osman Türkay büstünü müzede sergilemeye başlamıştır. Bu vefa da unutulacak gibi değildir.Bu konuda yazılacak çok daha bilgiler ve detaylar vardır. Bu ülke tüm kurumlarıyla Osman Türkay’a diğer şair ve yazarlara birlikte sahip çıkmıştır. Keşke Osman Türkay Vakfı, “Kıbrıs’ta yetirince bilinmeyen Osman Türkay” sözünü söyleyen kişiye sessiz kalmayıp,bilgilerinde olan bu bilgileri aktarabilseydiler. Bizler vefaya saygı ve sevgiye önem veren insanlarız, sırf gündemde kalmak için araştırılmadan yapılan bu tür etkinliklerin uzman kişilere de danışılmasını öneririz.Osman Türkay’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz.