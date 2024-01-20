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Karahasan’ın “Umut Zamanları 2003, Geçişler ve Kıbrıs” kitabı tanıtılıyor

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Akademisyen, araştırmacı-yazar Hakan Karahasan'ın “Umut Zamanları 2003, Geçişler ve Kıbrıs” adlı kitabı tanıtılıyor.

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Karahasan’ın “Umut Zamanları 2003, Geçişler ve Kıbrıs” kitabı tanıtılıyor
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Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, tanıtım etkinliği 25 Ocak Perşembe saat 18.45'te Işık Kitabevi’nde yer alacak.
Tanıtım gecesine konuşmacı olarak Abdullah Korkmazhan katılacak.
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