Kapınıza Yasemin Dalı Bıraktım

Yasemin bitkisinin Kuzey Amerika dışındaki bütün kıtalarda yabani olarak yetiştiğini,

Arap Yasemini denen Jasminum Sambac türünün kokulu çiçeklerinden yasemin çayı yapıldığını ve antioksidan özelliği yüksek olan bu çayın kan şekerini düşüren, tatlı yeme isteğini durduran, kanser tedavisine yardımcı olan oldukça şifalı bir bitki olduğunu,

Yaseminin Budizm'de kutsal çiçeklerden biri olduğunu ve kokusunun ise cennetin kokusu olarak düşünüldüğünü,

‘Mo Li Hua’ (Yasemin Çiçeği) şarkısının İtalyan besteci Giacomo Puccini tarafından 1926’de ‘Turandot’ isimli operada kullanıldığını ve bu şarkının 1982’de UNESCO tarafından önerilen şarkılar listesinde yayınlandığını,

Şarkının 2004 Yaz Olimpiyatları kapanış seremonisi ile 2008 Yaz Olimpiyatları madalya töreninde çalındığını,

“To Giasemi” (Yasemin) isimli şarkının Avrupa Birliği şarkı kitabında Kıbrıs’ın geleneksel şarkılarından “aşk şarkıları” kategorisinde kayıtlı bir eser olduğunu,

Ve bu şarkının yerel sanatçıların yanı sıra ünlü İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo tarafından da “Mediterranean Songs” albümünde seslendirildiğini biliyor muydunuz?

Şimdilerde nostalji oldu kapıya yasemin dalı bırakmak. Sorsanız yeni nesil hiç bilmeyecektir fakat Kıbrıs’ta telefonun olmadığı dönemlerde oldukça sık kullanılan bir haberleşme geleneğiydi bu. Ziyaretine gidilen kişi evde yoksa kapısının önündeki yaseminden veya başka bir çiçekten bir dal koparılıp kapı koluna iliştirilirdi. “Geldik, sizi evde bulamadık.” mesajının çiçekle iletimi… Kimden geldiğini bilmiyor olmak da ayrı bir gizem katıyordu mesaja.Kıbrıslı için önemlidir yasemin, değerlidir. Her evin bahçesine mutlaka bir kök yasemin fidanı dikilir. Yaz akşamları bahçede, balkonda kahveler yudumlanırken onun o büyüleyici kokusu eşlik etmelidir sohbete. Vazgeçilmezimizdir yasemin.Bu şehirdedirHurma yaprağına dizilirTomurcuk tomurcuk yaseminlerVe satarlar tepsiler içindeSerin yaz gecelerindeYoksul çocuklar...Kolundaki sepette Baf sakızıTepsideki yaseminler dizi diziKaldırımın kenarında oturanYaşlı kadını anımsadın mı?Bir dizi yasemin alıpNişanlının boynuna astığın gecelerÇeker seni...Sen bu şehri bırakıpBaşka ülkelereGidemezsin be gardaş.Lefkoşa aşığı şairimiz Mehmet Levent’in ‘Beni Duyuyor Musun Lefkoşa?’ şiirinde dediği gibi kim bırakabilir köklerini saldığı ve her karış toprağında anılarının olduğu bu şehri, bu ülkeyi? Hani yaz geceleri tomurcuklarını ipe dizerek kolye yapıp boynumuza astığımız, o yaseminin kokusundan kim vazgeçebilir?Yasemin, zeytingiller familyasının Jasminum cinsinden 300 kadar tropik ve astropik çalımsı bitki türünün ortak adıdır. Beyaz, sarı, ender olarak da pembe renkli borumsu çiçekler açar. En çok yetiştirilen türlerden biri olan Jasminum Officinale ise hoş kokulu beyaz çiçekli bir türdür. Anayurdu İran olan bu bitki, Akdeniz kıyılarındaki ülkelerde de yetişir (wikipedia.org).Genel olarak zarafeti, güzelliği ve beyaz rengi ile saflığı temsil eden Yasemin, birçok dilde yaygın olarak kullanılan bir kadın ismidir. Çin kültüründe ise sonsuz sevginin sembolü olan hoş kokulu bu çiçek nice şairlere, yazarlara, bestekârlara ilham olmuş ve gerek çiçeğin kendisine gerekse sevgiliye veya memlekete olan sevgi, özlem ve hayranlık dile getirilmiştir.“Bir demet Yasemen, aşkımın tek hatırasıBitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası”Bir Zeki Müren bestesi olan bu şarkının sözlerinde bir yandan sevgiliye duyulan hasret, kavuşamamanın verdiği acı ve keder, diğer yandan da yasemin çiçeği ile bulunan teselli derinden hissedilmekte…‘Mo Li Hua’ (Yasemin Çiçeği) ise yaseminin güzelliğinden bahseden geleneksel bir Çin halk şarkısıdır. Sözlerinin Türkçe karşılığı şöyledir:“Ne güzel bir yasemin çiçeğiKokulu ve güzel, tomurcuklarla doluKokulu ve beyaz, herkesin övdüğüSeni koparmama ve başkasınaHediye etmeme izin verYasemin çiçeği! Oo, Yasemin çiçeği!…”Güney Kıbrıs’ta ise anonim olup birden fazla varyantı bulunan ‘To Giasemi’ (Yasemin) adlı şarkıda ise sevgiliye “Yasemin’im” şeklinde hitap edilmekte ve yasemin kokusunun insanları nasıl etkilediğinden bahsedilmekte...“Kapındaki yasemini Yasemin’imBudamaya geldim. Oo yavrum (küçüğüm)!Annen de sandı ki Yasemin’imKaçırmaya geldim seni. Oo yavrum (küçüğüm)!Kapındaki yasemin, Yasemin’imKokusu yoldan geçenleri esir alır…”Kaynaklar: tr.wikipedia.org, www.eu-songbook.org www.profsaracoglu.com youtube.com“Yumurta da taşın üstüne düşse, taş da yumurtanın üstüne düşse, olan yumurtaya olur.” Kıbrıs Rum atasözü ile başlayan Alev Alatlı’nın romanı “Yaseminler Tüter Mi Hâlâ?" Eleni isimli bir kızın hayat hikâyesine yer verirken Kıbrıs’ın 50’li 60’lı yıllardaki tarihi olaylarını da okuyucuya sunuyor. Yazar kitapla ilgili şu yorumu yapıyor: “Basılan ilk romanım ‘Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?’ Ocak, 1985'de çıktı… Eleni olarak doğan, Naciye'ye dönüşen ve Türk kocasına dört çocuk doğurduktan sonra eski Hisar göçmeni bir Anadolu Rum'u ile evlenen bir kadının sahiciye yakın hikâyesidir.”