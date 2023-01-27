"Helin'i ikinci safhadaki vurma olayı öldürdü"

Cinayetin soruşturma subayı Müfettiş Muavini Erdim Kara, Zehie Helin Reessur’un kafasına aldığı çekiç darbelerinin tedavi edilerek yaşayabileceği, ancak ikinci safhadaki vurma olayı ile doku içi zedelenme ve nefes borusu yırtığı meydana geldiği, ölüm sebebinin bu olduğunun tespit edildiğini belirtti

İskele Kaza Mahkemesi, Zehie Helin Reessur cinayeti zanlısı Sefer Buğra Altundağ’ın tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı.Zanlı Sefer Buğra Altundağ, bu sabah yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.Cinayetin soruşturma subayı Müfettiş Muavini Erdim Kara mahkemeye verdiği yeminli ifadede, olayın 25 Ocak 01.59 ile 02.12 saatleri arasında gerçekleştiğini yineleyerek, zanlının İskele’de Long Beach bölgesinde bir şirkete ait inşaat şantiye alanında LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı maktulü nasıl öldürdüğüne dair detayları aktardı.Kara, olayın “teammüden adam öldürme”, “adam öldürme”, “vahim zarar” ve “ciddi darp” suçlarını kapsadığını anlatarak, zanlının Zehie Helin Reessur’u öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığını, Derinya’da askeri bölgede aracı terk ettiğini, bazı kıyafetleri de yakmaya çalıştığını kaydetti.Kara, suç unsuru çekicin askeri bölgede boş bir binanın içerisinde bulunduğunu anlatarak, zanlının telli bölgeden Güney Kıbrıs’a geçtiğini ifade etti.Zanlının tutuklandıktan sonra iki kez gönüllü ifade verdiğini ve olayı açıkça anlattığını söyleyen Kara, maktulün otopsisi ile ilgili bilgiyi de paylaştı.Kara, Zehie Helin Reessur’un kafasına aldığı çekiç darbelerinin tedavi edilerek yaşayabileceği, ancak ikinci safhadaki vurma olayı ile doku içi zedelenme ve nefes borusu yırtığı meydana geldiği, ölüm sebebinin bu olduğunun tespit edildiğini belirtti.Kara, alınacak birçok ifade ve izlenecek kamera görüntüleri bulunduğunu, cinayet alanının geniş olduğunu kaydederek, soruşturmanın salimen yürütülmesi için 7 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.Yargıç Şevket Gazi de Kara’nın ifadeleri ve Savcı Ayşe Kaymak’ın beyanlarını değerlendirerek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını emrettiDiğer yandan TDP ve Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Örgütü de duruşma öncesi mahkeme önünde döviz açarak cinayeti protesto etti.Dövizlerde “Kadın cinayetleri politiktir”, Tacize, şiddete karşı güvenli yasa istiyoruz”, “Bu ülkede kadın katliamı var”, Her yerde istismar, taciz, meclis uyuma,” “Katledilen kadınlar isyanımızdır” ve “Ataerkil adalet değil, gerçek adalet istiyoruz” ifadeleri yer aldı.Duruşmanın ardından Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Örgütlenme Sorumlusu Sevgül Uzkan açıklama yaparken, TDP’den Ece Balcı da partisi ve Bağımsızlık Yolu adına ortak basın açıklaması okudu.Sevgül Uzkan, maktulün olay sadece çekiç darbesiyle sınırlı kalsa yaşayacağına ilişkin otopsi raporuna dikkat çekerek, “Duruşma salonunda kimse gözyaşına hakim olamadı, polis ağladı, biz ağladık, böyle vahim bir cinayet olamaz” dedi.Uzkan, zanlının hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirterek, yıllardır bekleyen 'Ev İçi Şiddet Yasası'nın' bir an önce çıkması için milletvekillerine çağrı yaptı.Ece Balcı da okuduğu basın açıklamasında bir kadın, bir anne, bir baba olarak Helinlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurguladıHelin’in katil zanlısına hak ettiği cezanın verileceğine inandıklarını ve adalete güvendiklerini söyleyen Balcı, kadın cinayetlerinin politik olduğunu savundu.Balcı, “Politikacı eğer ödevini yerine getirmezse toplumda yaşanan infialler onun notunu belirler. Bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği adına hiçbir icraat yapmamış siyasiler, tacizlerin, kadın cinayetlerinin failidirler.” ifadelerin kullanarak, bir tacizin daha cinayetle sonlandığını, ülkenin dört bir yanında tacizlerin devam ettiğini, Helinlerin yaşaması için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.