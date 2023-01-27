banner875
banner885
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
27 0
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
8 0
 
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
12 0
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
17 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
23 0
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
36 0
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
12 0
banner878

"Helin'i ikinci safhadaki vurma olayı öldürdü"

banner476

Cinayetin soruşturma subayı Müfettiş Muavini Erdim Kara, Zehie Helin Reessur’un kafasına aldığı çekiç darbelerinin tedavi edilerek yaşayabileceği, ancak ikinci safhadaki vurma olayı ile doku içi zedelenme ve nefes borusu yırtığı meydana geldiği, ölüm sebebinin bu olduğunun tespit edildiğini belirtti

banner825
"Helin'i ikinci safhadaki vurma olayı öldürdü"
İskele Kaza Mahkemesi, Zehie Helin Reessur cinayeti zanlısı  Sefer Buğra Altundağ’ın tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı.
Zanlı Sefer Buğra Altundağ, bu sabah yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Kara

Cinayetin soruşturma subayı Müfettiş Muavini Erdim Kara mahkemeye verdiği yeminli ifadede, olayın 25 Ocak 01.59 ile 02.12 saatleri arasında gerçekleştiğini yineleyerek, zanlının İskele’de Long Beach bölgesinde bir şirkete ait inşaat şantiye alanında LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı maktulü nasıl öldürdüğüne dair detayları aktardı. 
Kara, olayın “teammüden adam öldürme”, “adam öldürme”, “vahim zarar” ve “ciddi darp” suçlarını kapsadığını anlatarak,  zanlının  Zehie Helin Reessur’u öldürdükten sonra  olay yerinden kaçtığını, Derinya’da askeri bölgede aracı terk ettiğini, bazı kıyafetleri de yakmaya çalıştığını kaydetti.
Kara, suç unsuru çekicin askeri bölgede boş bir binanın içerisinde bulunduğunu anlatarak, zanlının telli bölgeden Güney Kıbrıs’a geçtiğini ifade etti.
Zanlının tutuklandıktan sonra iki kez gönüllü ifade verdiğini ve olayı açıkça anlattığını söyleyen Kara,  maktulün otopsisi ile ilgili bilgiyi de paylaştı.

"Tedavi edilse yaşayabilirdi"

Kara, Zehie Helin Reessur’un kafasına aldığı çekiç darbelerinin tedavi edilerek yaşayabileceği, ancak ikinci safhadaki vurma olayı ile doku içi zedelenme ve nefes borusu yırtığı meydana geldiği, ölüm sebebinin bu olduğunun tespit edildiğini belirtti.
Kara, alınacak birçok ifade ve izlenecek kamera görüntüleri bulunduğunu, cinayet alanının geniş olduğunu kaydederek, soruşturmanın salimen yürütülmesi için  7 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıçtan 7 gün daha tutukluluk emri

Yargıç Şevket Gazi de Kara’nın ifadeleri ve Savcı Ayşe Kaymak’ın beyanlarını değerlendirerek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını emretti


TDP ve BY'den protesto

Diğer yandan TDP ve Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Örgütü de duruşma öncesi mahkeme önünde döviz açarak cinayeti protesto etti.
Dövizlerde “Kadın cinayetleri politiktir”, Tacize, şiddete karşı güvenli yasa istiyoruz”, “Bu ülkede kadın katliamı var”, Her yerde istismar, taciz, meclis uyuma,” “Katledilen kadınlar isyanımızdır” ve “Ataerkil adalet değil, gerçek adalet istiyoruz” ifadeleri yer aldı.
Duruşmanın ardından Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Örgütlenme Sorumlusu Sevgül Uzkan açıklama yaparken, TDP’den Ece  Balcı da partisi ve  Bağımsızlık Yolu adına ortak basın açıklaması okudu.

Uzkan: "Böyle vahim bir cinayet olamaz... Ev İçi Şiddet Yasası bir an önce çıkmalı"

Sevgül Uzkan, maktulün olay sadece çekiç darbesiyle sınırlı kalsa yaşayacağına ilişkin otopsi raporuna dikkat çekerek, “Duruşma salonunda kimse gözyaşına hakim olamadı,  polis ağladı, biz ağladık, böyle vahim bir cinayet olamaz” dedi.
Uzkan, zanlının hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirterek, yıllardır bekleyen 'Ev İçi Şiddet Yasası'nın' bir an önce çıkması için milletvekillerine çağrı yaptı.

Balcı: "Acıyı yüreğimizde hissediyoruz... Helinlerin yaşaması için mücadele sürecek"

Ece Balcı da okuduğu basın açıklamasında bir kadın, bir anne, bir baba olarak Helinlerin acısını  yüreklerinde hissettiklerini vurguladı
Helin’in katil zanlısına hak ettiği cezanın verileceğine inandıklarını ve adalete güvendiklerini söyleyen Balcı,  kadın cinayetlerinin politik olduğunu savundu. 
Balcı, “Politikacı eğer ödevini yerine getirmezse toplumda yaşanan infialler onun notunu belirler. Bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği adına hiçbir icraat yapmamış siyasiler, tacizlerin, kadın cinayetlerinin failidirler.” ifadelerin kullanarak, bir tacizin daha cinayetle sonlandığını, ülkenin dört bir yanında tacizlerin devam ettiğini, Helinlerin yaşaması için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.