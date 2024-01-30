Inna Bandura’nın ödüllü resmi ilk kez Ercan Havalimanı’nda sergileniyor

“London Time Talent 2024” yarışmasında grafik sanatlarda birincilik ödülü alan Inna Bandura’ın 9 tuvalden oluşan resmi ilk kez Ercan Havalimanı’nda sergileniyor.





T&T’den verilen bilgiye göre, T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından düzenlenen ve giden yolcu bölümü pasaport sonrası yer alan resim sergisinde, Inna Bandura’nın ödüllü tuval resmi “Beyin nöronlarını ve buna bağlı olarak insanların hayatındaki senaryoları, durumları yağlı boya ile tuvale aktarılmasını” anlatıyor.

-Resimleri birçok ülkede sergileniyor

Son birkaç yıldır oda duvarlarına akrilikle resim yapmaya da başlayarak birçok hotel duvarlarına resimler çizerek boyamaya başlayan Inna Bandura’nın koleksiyonu uluslararası “Golden Time Talent” yetenek yarışmasında ödüle aday gösterildi.

İnna Bandura’nın ilk eseri dahil olmak üzere birçok eseri Ukrayna’da birçok sanat galerisinin yanı sıra Bulgaristan’ın Sofia kendindeki müzede ve İspanya’nın Tenerife kentinde yer alan sanat galerisinde sergileniyor.

Inna Bandura, yeni Ercan Havalimanı’nın çok modern, çağdaş, Kıbrıs’a yakışır bir bina olduğunu ifade ederek, havalimanındaki sergisinde yolcuların rengarenk tuvaller ile adeta kendilerinden geçeceğini söyledi.

Inna Bandura, T&T Havalimanı İşletmeciliğine resim sergisine kendisine verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.

-Özçelik

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik de, Ercan Havalimanı’nda sanatı ve sanatçıyı görünür kılmak, sanatçıların eserlerini sergileyerek, yerli ve yabancı yolcular ile tanıştırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Özçelik, “Yeni Ercan Havalimanı’nda sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde sanata ve sanatçıya olan desteğimiz devam ederken, yerli ve yabancı tüm sanatseverlerin eserlerine ev sahipliği yapmayı da sürdürüyoruz. Havalimanımızın sergi alanı tüm sanatseverlerimize ve sanata değer katan yerli ve yabancı herkese açıktır. Yeni havalimanımızda birçok sergiye ve yerli kültür olaylarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Özçelik, ilk kez ödüllü bir resmin Ercan Havalimanı’nda sergilenmesinin de kendileri açısından büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Özçelik, sanatçı Inna Bandura’nın ortaya koyduğu eserlerin çok kıymetli olduğunu, değişik çizim ve teknik ile yapılan tuvallerin yolcuların ilgisini çekeceğini kaydetti.

Özçelik, Inna Bandura’ya başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

