Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi yazar Hasan Çakmak’a bir ödül de Türk Dünyası’ndan geldi.



Türkiye’de yeni kurulan Türk Dünyası Sanat Kültür Merkezi ilk ziyaretini 15 Kasım nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptı.

Kuzey Kıbrıs ziyaretinde başta Türk Cumhuriyetleri’nde olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türk Edebiyatı’na koyduğu katkılardan dolayı yazar Hasan Çakmak’ı ödüllendirdi.

Türk Dünyası Sanat Kültür Merkezi yetkilileri KKTC’de bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmasının ardından yazar Hasan Çakmak’a Lefkoşa Merit Hotel’de ödülünü takdim etti.

Genel Başkan Yahya Azeroğlu başkanlığında bir heyetle adaya gelen Türk Dünyası Sanat Kültür Merkezi yetkilileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kültür sanat çalışmaları yapmak istediklerini açıkladı.

Başkan Azeroğlu ödül takdimi sırasında yaptığı konuşmada, uluslararası yazar Hasan Çakmak’ı uzun süredir titizlikle takip ettiklerini ve bu ödülü fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi. Korona virüs salgını nedeniyle Hasan Çakmak’ın Türkiye’ye ödülünü almaya gelemediği, fakat kendisinin ödülü takdim etmek için bir heyetle Kıbrıs’a geldiğini söyledi.

Kıbrıs ziyaretine Dr.Fazıl Küçük’ün anıt mezarından başladıklarını dile getiren Yahya Azeroğlu KKTC’nin Hasan Çakmak gibi bir yazara sahip olduğu için çok şanslı olduğunu dile getirdi. Azeroğlu, Hasan Çakmak’a yaptığı edebiyat çalışmalarının tüm Türk Dünyası’ndaki yazar ve şairlere ışık tuttuğunu ifade ederek yoluna devam etmesini istedi.

Hasan Çakmak’ta konuşmasında kendisini bu ödüle layık görenlere ve Kıbrıs’a gelip ödülü kendisine takdim edenlere teşekkür etti.

Türk Dünyası Sanat Kültür Merkezi yetkilileri, Kuzey Kıbrıs’ta sanat çalışmaları yürüten birçok sanatçı ve yazarla bir araya gelerek fikir alış-verişinde bulundu. Lha

