banner480
banner572
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
16 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
28 0
 
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
24 0
YDÜ namağlup tamamladı
YDÜ namağlup tamamladı
49 0
Yumurtayla yapabileceğiniz 10 muhteşem tarif
Yumurtayla yapabileceğiniz 10 muhteşem tarif
26 0
Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
18 0
GAÜ zorlanmadan final – fourda
GAÜ zorlanmadan final – fourda
17 0
banner529
banner570

Hasan Çakmak’a bir ödül de Türk Dünyası’ndan

banner476

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi yazar Hasan Çakmak’a bir ödül de Türk Dünyası’ndan geldi.

Hasan Çakmak’a bir ödül de Türk Dünyası’ndan

Türkiye’de yeni kurulan Türk Dünyası Sanat Kültür Merkezi ilk ziyaretini 15 Kasım nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptı.
Kuzey Kıbrıs ziyaretinde başta Türk Cumhuriyetleri’nde olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türk Edebiyatı’na koyduğu katkılardan dolayı yazar Hasan Çakmak’ı ödüllendirdi.
Türk Dünyası Sanat Kültür Merkezi yetkilileri KKTC’de bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmasının ardından yazar Hasan Çakmak’a Lefkoşa Merit Hotel’de ödülünü takdim etti.
Genel Başkan Yahya Azeroğlu başkanlığında bir heyetle adaya gelen Türk Dünyası Sanat Kültür Merkezi yetkilileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kültür sanat çalışmaları yapmak istediklerini açıkladı.
Başkan Azeroğlu ödül takdimi sırasında yaptığı konuşmada, uluslararası yazar Hasan Çakmak’ı uzun süredir titizlikle takip ettiklerini ve bu ödülü fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi. Korona virüs salgını nedeniyle Hasan Çakmak’ın Türkiye’ye ödülünü almaya gelemediği, fakat kendisinin ödülü takdim etmek için bir heyetle Kıbrıs’a geldiğini söyledi.
Kıbrıs ziyaretine Dr.Fazıl Küçük’ün anıt mezarından başladıklarını dile getiren Yahya Azeroğlu KKTC’nin Hasan Çakmak gibi bir yazara sahip olduğu için çok şanslı olduğunu dile getirdi. Azeroğlu, Hasan Çakmak’a yaptığı edebiyat çalışmalarının tüm Türk Dünyası’ndaki yazar ve şairlere ışık tuttuğunu ifade ederek yoluna devam etmesini istedi.
Hasan Çakmak’ta konuşmasında kendisini bu ödüle layık görenlere ve Kıbrıs’a gelip ödülü kendisine takdim edenlere teşekkür etti.
Türk Dünyası Sanat Kültür Merkezi yetkilileri, Kuzey Kıbrıs’ta sanat çalışmaları yürüten birçok sanatçı ve yazarla bir araya gelerek fikir alış-verişinde bulundu. Lha
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.