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“Yok Olan Duvar”a yoğun ilgi

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“Yok Olan Duvar”, Lefkoşa’da Dikilitaş yanında sergilendi

“Yok Olan Duvar”a yoğun ilgi

 
Almanya’nın Avrupa Konsey Başkanlığı dönemi vesilesiyle Goethe Enstitüsü tarafından hazırlanan “Yok Olan Duvar” interaktif enstalasyonu, Lefkoşa’da Sarayönü’nde Dikilitaş yanında sergileniyor.
Önceki gün başlayan etkinlik, dün de 11.00-20.00 saatleri arasında devam etti.


Üzerlerinde çeşitli sanatçı ve düşünürlerden, şarkı sözlerinden, filmlerden, romanlardan ve felsefi eserlerden seçilen 140 popüler sözün yer aldığı 14 farklı dilde yazılmış 6 bin ahşap bloktan oluşan "Yok Olan Duvar" enstalasyonunu ziyaret edenler, dünyadaki dilsel ve entelektüel çeşitliliği hissediyor.


Ziyaretçiler, enstalasyondaki ahşap bloklardan alarak hatıra saklayabiliyor. Alıntı bloklarının yavaş yavaş alınarak kaybolmasıyla duvarın da tamamen yok olacağı proje, toplulukları, halkları ve sıradan insanları birbirinden ayıran duvarların eğer hep birlikte uğraş verilirse yine yok olabileceklerini sembolik olarak görünür kılmayı amaçlıyor.


Enstalasyon, Kıbrıs’la eş zamanlı olarak Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere/ Kuzey İrlanda, Litvanya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Polonya'da da gösteriliyor. İnteraktif duvar enstalasyonu “Yok Olan Duvar”, mimar ve mühendis WernerSobek tarafından gerçekleştirilen ve Goethe-Institut’un girişimiyle başlatılan bir atölye sırasında ortaya çıkan Maria Yablonina’nın bir fikrine dayanıyor.
Lefkoşa’da Sarayönü’ndeki Yok Olan Duvar’ın sunumuna besteci NektariosRodosthenous'un ses enstalasyonu eşlik ediyor.

 
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