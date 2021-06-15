banner583
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
98 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
190 0
 
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
28 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
165 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
69 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
24 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
55 0
banner661

ARUCAD'liler Ciklos kavşağındaki duvarda desen çalışması yaptı

banner476

banner666
ARUCAD'liler Ciklos kavşağındaki duvarda desen çalışması yaptı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrenci ve sanatçı akademisyenleri Girne-Lefkoşa yolunda Ciklos kavşağındaki duvarda desen çalışması yaptı.

ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik “Ciklos Mural Art Project” kapsamında gerçekleştirildi. Proje kapsamında, üç hafta boyunca üniversite stüdyolarında yapılan atölye çalışmalarının ardından belirlenen desenler, Ciklos kavşağındaki duvara uygulandı.

Etkinliğe katılıp öğrencileriyle beraber duvar boyayan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Şehrimize renk katmak ve sanatı sokaklarda hissettirmek amacıyla öğrencilerimiz ve hocalarımızla birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan onay alarak Ciklos Mural Art Project’i hayata geçirdik” dedi.

“ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERE MORAL”

Vehbi şöyle devam etti:

“Bu proje ile duvarımızı estetik bir şekilde renklendirirken, Covid-19 pandemisi sürecinden etkilenen öğrenci ve akademisyenlerimize moral vermek istedik. Proje sürecinde bizi yalnız bırakmayan Karayolları Dairesi’ne, titizlikle güvenliğimizi sağlayan Girne Polisimize, projeye inanıp izin almamıza yardımcı olan Bakanımız Sayın Resmiye Canaltay’a ve Özel Kalem Müdürü Sayın Saffet Nadiri’ye ARUCAD ailesi adına teşekkür ederim.”

Açıklamaya göre ARUCAD’ın on gündür devam ettirdiği Ciklos Mural Art Project’e öğrencilerin final sınavları sebebiyle ara verildi. Projeye, önümüzdeki Eylül ayında yapılacak oryantasyon günlerinde devam edilecek.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.