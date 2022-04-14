Ünlü Fizikçiden Korkutan Uyarı

ABD'nin yayınladığı UFO belgeleri ve NASA'nın Mars'ta devam ettirdiği uzay çalışmalarıyla birlikte gözler bir kez daha uzayda yaşam arayışı konusunu gündeme taşıdı.





Bunu yapmak dünyanın sonunu getirir!







ABD'nin yayınladığı UFO belgeleri ve NASA'nın Mars'ta devam ettirdiği uzay çalışmalarıyla birlikte gözler bir kez daha uzayda yaşam arayışı konusunu gündeme taşıdı. Ancak saygın bir ABD'li fizikçi kaleme aldığı makalede uzaylı varlıklarla temas kurmaya çalışmanın insanlık için felaket anlamına gelebileceği konusunda korkutucu bir uyarıda bulundu.



ABD'li saygın Fizikçi Mark Buchanan, uzaylılarla temas hakkında söyledikleriyle hem herkesi korkuttu hem de dünya gündemine bomba gibi düştü. Buchanan, Washington Post'ta yayınlanan makalesinde insanlığın yıllardır arayışı içinde olduğu uzaydaki canlılarla temas konusunda herkesi şaşırtan ifadeler kullandı.

Astronomi uzmanları uzun yıllardır Uzaylılar ve UFO'lar hakkında çalışma yapıyor. Uzaylılar gerçekten var mı bilmiyoruz ancak eğer insanlık olarakuzayda yaşayan 'varlıklar'la iletişim kurmaya çalışmamız uygarlığımızın sonunu getirecek bir hamleye dönüşebilir.

ABD'nin tanınmış bilim yazarlarından ve fizikçilerinden Mark Buchanan, Washington Post'ta kaleme aldığı bir makalede uzaylılarla iletişim kurma çabalarının tehlikelerine dikkat çekti. Buchanan "Uzaylı uygarlıkların bizimle temas kurduğuna dair herhangi bir kanıtımız olmadığı için aslında minnettar olmalıyız" dedi.



Bazı gökbilimcilerin uzaylı arayışına eleştirel yaklaştığını söyleyen Buchanan, bu arayışın Dünya'daki yaşamı sona erdirebileceğine dair görüşleri dile getirdi.