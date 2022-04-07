Mutfakta Enerji Tasarrufu için 4 İpucu

Enerjiden olabildiğince tasarruf etmek, hem bütçe yönetimi hem de gezegenin sağlığına bir parça da olsa katkıda bulunabilmek adına çok önemli. Keyifle yemek yapıp yediğiniz, bir fincan kahve eşliğinde sohbet ettiğiniz mutfaklarınız, evde enerjiden en çok tasarruf edebileceğimiz alanlardan birisi. Hem cüzdanınıza hem de çevreye katkıda bulunmak istiyorsanız, Franke'nin sunduğu 4 tasarruf fikriyle tasarruf yapabilirsiniz.

1-Su Isıtıcı Kullanımınıza Dikkat Edin

Su ısıtıcı, mutfakta en sık kullandığımız araçlardan. Fakat ne yazık ki pek çok kişi, bu aracı kullanırken gereksiz enerji harcayabiliyor. Örneğin bir fincan sıcak çikolata için bazen yarım litre su ısıtıldığı oluyor, bu da enerjiyi boşa harcamak anlamına geliyor. Bunun bekleme sürenizi uzatıp size zaman da kaybettirdiğini düşünürsek, su ısıtıcıyı ihtiyacınız kadar kullanarak hem zamandan hem enerjiden kazanabilirsiniz.

2-Kullandığınız Araçların Enerji Tüketimlerine Bakın

Buzdolabı, bulaşık makinesi gibi temel araçları satın alacağınız zaman, diğer özelliklerinin yanı sıra ne kadar enerji tükettiklerine de dikkat edin. En verimli enerji kullanımı için, A+ ya da daha üst sınıfa dahil olan ürünleri tercih etmeye özen gösterebilirsiniz.

3-Porsiyon Kontrolünü İhmal Etmeyin

Pişireceğiniz yiyecekleri önceden küçük küçük parçalara bölerseniz, onları pişirmeniz kolaylaşır, aynı zamanda pişirme süreniz de kısalır. Bu sayede siz de yemek pişirirken enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

4-Buzdolabınızı Mümkün Olduğunca Dolu Tutun

Buzdolabınızın içi ne kadar dolu olursa, içindekileri soğutmak için harcayacağı enerji de o kadar az olur. Şöyle ki, buzdolabı kapağını açtığınızda, içerideki soğuk hava dışarı çıkar ve kapattığınızda buzdolabınız içerideki havayı tekrar soğutmak için enerji harcar. Buzdolabınızın üçte ikisini dolu tutarsanız, kapağı açtığınızda dışarı kaçacak hava miktarı da azalır, buzdolabınızın yeni havayı soğutmak için harcayacağı enerji miktarı da! Burada 2/3 iyi bir orandır ancak buzdolabını fazla doldurursanız, içindekilerin fazla soğuyup donma ihtimali de artar.

Estetik ve Tasarruf Bir Arada

Modern mutfaklar için ürettiği inovatif çözümlerle öne çıkan Franke, Neptun Style Window serisi armatürleri ile estetik ve tasarrufu bir arada sunuyor. Modellerde bulunan eco özellikli kartuşlar verimli su tüketimini mümkün kılıyor ve mutfakta enerji tasarrufu yapmanıza imkân tanıyor. Armatürlerdeki sıcaklığı ayarlama sistemi de beklenmedik kazaların önüne geçiyor.





