Karaciğeri korur, toksin atar! İşte sağlıklı karaciğer için en iyi 7 besin...

Doğal birçok yiyeceğin sağlığa yararları saymakla bitmez. Karaciğere yararıyla bilinen ve toksinlerden arındıran 7 besini haberimizde derledik. Bu besinler, karaciğer için en faydalı besinlerin başında geliyor.

ENGİNAR

Karaciğerin vücuttaki toksinleri filtreleme gibi birçok işlevi bulunuyor. Vücut için oldukça önemli olan karaciğer için sağlıklı besinlerin tüketilmesi gerekiyor. İşte karaciğer için sağlıklı 7 besin...

Siyah turp ile enginar, karaciğer fonksiyonu için en faydalı besinlerdendir. Enginar, safra salgılanması ve sindirim üzerindeki doğrudan etkisi sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasına neden olur. Enginar hem yemeklerde hem de çay olarak tüketilebilir. Aktif maddelerin çoğunluğu yapraklarda yer alır.





KURUYEMİŞLER

Badem, fındık ve ceviz gibi yaplı tohumlar fosfor açısından zengindir. Tüketimleri, karaciğeri arındırır ve karaciğer hastalığına yol açan yağ birikimini önleyen lipid metabolizmasını kolaylaştırmaya yardımcı olur.





BİTTER ÇİKOLATA

İçeriğinde yüzde 70 kakao barındıran bitter çikolata karaciğer için iyi bir besindir. Ancak bitter çikolatanın ölçülü tüketilmesi gerekir. Antioksidan kaynağı bitter çikolata karaciğeri korur. Toksinlerden kurtarır.







SARIMSAK

Temel sağlığı destekleyen sarımsak nitekim selenyum kaynağıdır. Karaciğerin uyarılmasını hızlandırır ve hücrelerini oksidasyona karşı korur. Selenyum detoks sürecini destekleyen enzimlerin aktivasyonuna katılır. Karaciğeri uyarmak için yemeklerinize daha çok sarımsak ilave edebilirsiniz.







PANCAR

Antioksidanlar açısından zengin olan pancar hücre yaşlanmasıyla savaşır. Ayrıca demir, folik asit de içerdiği gibi toksin atılımını sağlar.







ZERDEÇAL

İyi bir antioksidan kaynaklarından biri olan zerdeçal, içerdiği kurkumin sayesinde karaciğer gibi organları toksinlere karşı korur.







GREYFURT

Leziz olduğu kadar karaciğer için de faydalı bir besin olan greyfurtta, karaciğerde olası hasarı önleyen bir molekül olan naringin bulunur.





