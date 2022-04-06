Herkes bu buluşu konuşuyor… Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü!

Bir robot gibi kullanılması planlanan ve çocukların oynadığı ‘slime’ adı verilen yumuşak formlu ve elastik oyuncağa benzetilen bu Buluş Manyetik bir mekanizmaya sahip. Asıl işi de insan vücuduna girerek içerideki zararlı olabilecek maddeleri çember içine alarak vücuttan atılmasını sağlamak.

Kendi kendini düzeltebilen ve dar alanlarda ilerleyebilmesi için kendini çok büyük ölçüde deforme edebilen bu akıllı mekanizma vücudumuzdaki ulaşılması zor noktalara giderek tedavi süreçlerine yardımcı olabilmesi için tasarlanmış.

Manyetik bir mekanizmaya sahip olan bu ‘şey’ mıknatıslar tarafından kontrol ediliyor. Bu durum da aygıtın aynı zamanda iletken olmasını sağlıyor. Böylelikle bu buluş vücuttaki elektrotları bileştirmekte de kullanılabilecek.

Koyu renkli bu manyetik ‘damla’ şeklindeki aygıt sosyal medyada birçok tartışmaya da sebep oldu. Hareket etme şekli bir videoyla gösterilen buluş sayısız kullanıcı tarafından bilim kurgu ya da korku filmlerindeki uzaylı yaratıklara benzetildi. Çoğu insan buluşun çığır açıcı olduğunu kabul etse de durumu korkutucu bulduklarını itiraf etti.

Birçok Twitter kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarda 'böyle bir şeyin içimize sokulmasına asla izin vermeyiz' yorumunu yaptı.

Buluşun yaratıcılarından biri olan Hong Konglu uzman Prof. Li Zhang, yayınlanma tarihinin 1 Nisan olmasının şüphe uyandırıcı olduğunu ancak bunun bir şaka değil bilimsel bir araştırmanın sonucu olduğunu açıkladı.

Manyetik parçacıklar içeren buluş vücut içinde istenen yere gidebilmesi için tetiklenebiliyor, dönme manevrası yapabiliyor ve dışarıdan mıknatıslarla müdahale edildiğinde O ya da C harfine benzer şekiller alabiliyor.







Hakemli bir dergide hakkında yayınlanan makalede buluştan “Manyetik Slime Robotu” olarak söz edilmiş.

Li Zhang, buluşlarının nihai hedefinin bir robot gibi kullanılması olduğunu söylüyor. Herhangi bir omurgası olmadığı için otonom (bağımsız) hareket edemeyen robota ileride katı kısımlar eklenerek bu özelliğin de geliştirilebileceği ifade ediliyor.

Visco adı verilen bir elastikiyete sahip olan robot bu özelliğinden dolayı farklı komutlarla sıvı ya da katı gibi davranış sergileyebiliyor.

Polyviny adı verilen bir polimerden, boraks ve neodymium mıknatısının bir araya getirilmesiyle üretilen robot Zhang’a göre evde su ve mısır nişastasını karıştırarak elde edilmiş bir bulamaç gibi. Üzerine basınç uygulanınca şekli değişen bu robot sıvı gibi akışkan hale geliyor ve o şekilde hareket ediyor.

Robotu yapan ekip şu an için buluşlarını tıbbi alanda kullanmayı düşünmüyor. Ancak bilim insanlarına göre bu buluş özellikle sindirim sisteminde faydalı olacak bir yapıya sahip.

Özellikle yanlışlıkla yutulan küçük cisimleri hassas bir şekilde vücuttan çıkarmanın gerekli olduğu durumlarda işe yaraması beklenen robot bu cisimlerden sızacak zararlı maddeleri de hapsedip zararsız hale getirebilir.



Öte yandan robotun içindeki manyetik partiküllerin kendisi de vücudumuz için zararlı zehirli maddeler içeriyor. Bu yüzden bilim insanları kumdan üretilen bir kaplama malzemesi olan silikayı kullanarak robotu zararsız hale getirmiş.Bilim insanları bu ihtimal üzerinde durarak robotu ileride kapsülleme görevi için kullanabilecek. Yani bu küçük robotlar vücutlarımızın içinde yabancı maddeler, zehirli atıklar gibi zararlı maddelere kalkan görevi görebilecek.

Zhang’a göre robotun güvenilirliği onu vücudumuzda ne kadar uzun süre tuttuğumuzla orantılı olarak değişebilir. Bilim insanı robotun, oldukça itici bulunan ve sosyal medyada çirkin şakalara konu olmasına sebep olan renginin de değiştirilebileceği ve çok daha renkli hale getirilebileceğini açıkladı.



