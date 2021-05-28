Dünya bayrakları hakkında ilginç bilgiler

BAYRAKLAR İÇİN KULLANILAN RENKLER GENELLİKLE ÜLKE TARİHİNE BAĞLIDIR

Dünya bayraklarının çoğu benzer renkler kullanır, bunlar genellikle ana renkler, kırmızı, mavi ve sarıdır, ancak bazı benzersiz olanlar da vardır.İşte en sık kullanılan renklerin bayraklarda neyi temsil edebileceğinin bazı anlamları.

Kırmızı

Kırmızı, kötü şeylerle ilişkilendirilebilir ve bu genellikle bayraklarda temsil ettiği şeydir. Portekiz, ülkelerini korumak için savaşta kaybedilen kanı temsil etmek için kırmızıyı kullanırken, Fas, ülke halkının cesaretini ve gücünü temsil etmek için kırmızıyı kullanır. Her ikisi de insanların tarih boyunca acı çektiğini ve bu yüzden bayraklarının üzerinde sergilemeleri önemli olduğunu öne sürüyorlar.

Mavi

Bazılarınız, mavinin bayraklar üzerinde gökyüzünü veya okyanusu temsil ettiğini düşünebilir. Bazen durum böyle olabilir, ancak mavinin kullanımının daha derin bir anlamı olabilir ve özgürlük ve barışı sembolize eder.

Sarı veya Altın

Güneşle ilgili olabileceğinden, uzun yıllar boyunca zenginlik ve enerjiyi temsil etmek için sarı veya altın rengi kullanılmıştır.

Yeşil

Çoğu bayrakta yeşil, bir ülkenin zengin doğasını veya tarımını temsil eder, ancak umut ve gençliği sembolize etmek için de kullanılabilir.

Siyah

Bu yaygın olarak kullanılmaz, ancak olduğu zaman etnik mirası, düşmanların yenilgisini veya bir ülkenin kararlılığını sembolize etmek için kullanılabilir. Aynı zamanda ölüm ve yas tutmak için de kullanılır..