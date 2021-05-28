Galatasaray’da başkan adayları listelerini teslim etmeye başladı

Galatasaray'da başkanlık seçiminde adaylıklarını açıklayan isimlerden Işın Çelebi, Burak Elmas, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan listelerini teslim ettiler. Listelerini Divan Kurulu'na veren adaylar, dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

Galatasaray'da 19 Haziran’da yapılacak genel kurulda başkan adaylığı için yarışacak isimler, yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu’na teslim etmeye başladı. Işın Çelebi, Burak Elmas, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan listelerini teslim ettiler.

Mevcut yönetimde ikinci başkanlık görevinde yer alan Abdürrahim Albayrak, Yiğit Şardan’ın listesinde yer aldı. Yiğit Şardan’ın seçilmesi halinde Abdürrahim Albayrak’a yine ikinci başkan olarak görev vereceği öğrenildi. Yiğit Şardan’ın ekibinde mevcut yönetimden Murat Yalçındağ ve Levent Karadeniz’in de yer alması dikkat çekti.

IŞIN ÇELEBİ: KUZEY KORE’NİN YÖNETİMİ GİBİ…

Işın Çelebi, listesini teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. “Tek liste halinde bir akil adamın başkanlığında Galatasaray’ın birliğini sağlayabilecek bir sistem mümkün olabilseydi çok iyi olurdu” diyen Işın Çelebi “Son 1-2 yılda üye olan hiç kimseyi bilmiyoruz. Hiçbir mali rakamın içeriğini bilmiyoruz. Her şey gizli saklı. Kuzey Kore'nin yönetimi gibi kapalı bir yönetimle kongreye gideceğiz. Böyle bir genel kurul benim gördüğüm kadarıyla parçalanmışlığı arttıracak. Bunun da gelecek için büyük sıkıntı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS: MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Burak Elmas ise Divan Kurulu’na listesini sunduktan sonraki açıklamasında şunları söyledi:

“Bu bizim için bir iktidar mücadelesi değil. Galatasaray’ın aydınlık geleceği için verdiğimiz bir mücadele. Maalesef hukuksuz şekilde başka hazırlanmamış adaylara imkan sağlama adına iptal edilen seçim için mecburen tekrar imzalarımızı ve listemizi teslim ettik. Şartlar ne olursa olsun, tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray, geleceği için tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahit olacak. Galatasaraylıların da zaten olan biteni, alınan kararların arkasındaki niyetleri çok iyi anladığını görüyor ve ümit ediyorum.”

YİĞİT ŞARDAN: BU KADAR ADAY ÇIKTIĞINA GÖRE…

Yiğit Şardan, listesini Divan Kurulu’na teslim ettikten sonra şu açıklamayı yaptı:

“Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamış. Bu da güzel bir şey. Güzel, demokratik bir hizmet yarışına gireceğiz. Genel kurul kimi seçerse o gelip Galatasaray’a hizmet edecek. Bütün Galatasaraylıların bu durumdan memnun olmasını bekliyorum.

Bu kadar aday çıktığına göre yönetim iyi bir şeyler yaptı herhalde… Galatasaray’ın çok fazla sorunu yok herhalde… O yüzden herkes heyecanla bu işe giriyor. Heyecanı anlarım ama hevesi o kadar anlamıyorum. Çünkü ben aday olmaya karar verdiğimden beni geceleri uyku uyuyamamaya başladım. Önümüzdeki dönemde başkan zor bir görev yapacak. Ona rağmen de bu kadar aday var. Allah hepsine kolaylık versin.”

İBRAHİM ÖZDEMİR: GALATASARAY EMİN ELLERDEDİR

Listesini Divan Kurulu’na sunduktan sonra açıklama yapan İbrahim Özdemir “Hiç kimse Galatasaray'ın geleceği ile alakalı şüpheye kapılmasın. Galatasaray emin ellerdedir. Galatasaray aklı selimdir. Bu aklı selimin seçimlerde galip geleceğine ve birleşmenin inşallah sandıkta olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

IŞIN ÇELEBİ’NİN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Işın Çelebi, Denizhan Ege, Can Çobanoğlu, Metin Tayfun İşeri, Ülkü Özcan, Münif İhsan Koz, Fatma Vildan Yirmeşoğlu, Taylan Aksoy, Alex Cem Üster, Ahmet Kayhan, Canan Dilara Kızılyalın Uç

Yönetim Kurulu (Yedek): Mehmet Akif Aygün, Mesut Geniş, Mustafa Şimşek, Nevzat Görkem Boroğlu, Mehmet Şir

Denetim Kurulu: İbrahim Bozan, Murat Kuloğlu, Faruk Emre Koçuk

Denetim Kurulu (Yedek): Eralp Hiçsönmez, Yalın Tolga Gökyar, Berkin Günay,

Sicil Kurulu: Mustafa Erol Gerçeker, Nazif Barlas, Zeki Daşdemir, Ayhan Karataş, Kamuran Sancar, Emre Dai, Ahmet Murat Malaz

Sicil Kurulu (Yedek): Uğur İzzet Çomoğlu, Tugay Toydemir, Turgut Plümer

Disiplin Kurulu: Mahmut Demir Doral, Bülent Karadeniz, Ömer Tümay, Eşref Evrensel, Turgut Bilgin, Mehmet Adnan Erdoğlu, Emrah Şener

Sicil Kurulu (Yedek): Hamdi Aliyar Dengiz, Şule Tont Leki, Metin Özaydın, Aydın Önder, Ali Haydat Bengi

BURAK ELMAS’IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remiz Sarıver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezzan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün

Yönetim Kurulu (Yedek): İbrahim Reha Keskin, Selim Safada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener

Denetim Kurulu: Asaf Savaş Akat, Tolga Erem, Emre Şahsuvaroğlu

Denetim Kurulu (Yedek): Barış Nane, Anıl Mertol, Nazımcan Angın

Sicil Kurulu: Recep Şükrü Ergün, Gülbin Erduran, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Sebla Kesim, İlknur Gündem, Halim Neyzi

Sicil Kurulu(Yedek): Zeynep Lale Özkut, Adil Bora Palaska, Ali Mert Ramazanoğlulları

Disiplin Kurulu: Osman Alp Yalman, Mithat Can Baydarol, Tayfun Akçay, Kemal Erimten, Ahmet Müçteba Kozukoğlu, Halit Tural, Banu Kaleağası Gülmen

Disiplin Kurulu (Yedek): Hasan Vedat Gürer, Huriye Cumhuriyet Sahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Mehmet Mert Yılmaz

METİN ÖZTÜRK’ÜN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: A. Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, M. İsmail Sarıkaya, M. Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı

Yönetim Kurulu (Yedek): Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu

Denetim Kurulu: Turgut Şavlı, Cihan Vural, Fabrizio Casaretto

Denetim Kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Memet Erdem Aybay, Merve Deniz Örken

Sicil Kurulu: Ömer Işıl, Celal Açar, Ferit Volkan, Recai Faruk Gürbüzer, Bülent Güçbilmez, Ekmel Ünlüsan, Murat Demircan

Sicil Kurulu (Yedek): Mehmet Kamil Kibarer, Berat Uygur, Mustafa Manav

Disiplin Kurulu: Oğuz Evrenos, Ali Güray Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Mehmet Çağatay Altınlı, Haluk Yaşar Yücel, Hakan Ünsaler, Gaye Bumin

Disiplin Kurulu (Yedek): Fazıl Hortaçsu, Mehmet Sadun Bozok, Celal Canoğuz, Ela Açar, Ali Baran Öztürk

İBRAHİM ÖZDEMİR’İN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Mustafa Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, R. Selim Demir, M. Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş

Yönetim Kurulu (Yedek): Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras

Denetim Kurulu: Özgür Soy, İrfan Hüseyin Yıldız, İsmail Özdoyuran

Denetim Kurulu (Yedek): Oktay Yüksel, Erdoğan Ersan, Orkun Kale

Sicil Kurulu: Mehmet Bilen, A. Turan Yurdakul, A. Eşref Dikmen, Menderes Osmanağaoğlu, Kemal Naci Ekşi, Nazım Durak, A. Pınar Altuğ Tüfekçioğlu

Sicil Kurulu (Yedek): Ekrem Öztürk, Çetin Öner, Işıl Şahin

Disiplin Kurulu: Ahmet Şenkal, Ercüment Börekçi, Osman Macit Söylemez, Serhat Özalemdar, İsmail Remzi Tözün, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Arzu Tuncer

Disiplin Kurulu (Yedek): Yusuf Ziya Solakoğlu, H. Engin Tuncer, Altan Kavak, İbrahim Yıldız, Durmuş Özdemir

YİĞİT ŞARDAN’IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Özcan Çetinsoy, Abdürrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Ömer Mafa, Mete Serkan Sevim, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul

Yönetim Kurulu (Yedek): Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Halim Karasu

Denetim Kurulu: İbrahim Anıl, Ahmet İlerigelen, Emir Otluoğlu

Denetim Kurulu (Yedek): Ali Ekinci, Can Aydın, Başar Gündüz

Sicil Kurulu: Jale Ayşe Karaveli, Selçuk Erdoğmuş, Sadat Vanizor, Neslihan Cengiz, Aykut Uzunoğlu, Necdet Nazmi Tarakçı, Binnur Doğançe Zaimler

Sicil Kurulu (Yedek): Alper Somer, Selami Özdemir, Mustafa Uğur Müldür

Disiplin Kurulu: M. Ömer Akad, Nejat Güney, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Tayfun Akgüner, Sülha Balin, Tayfun Ayrancı, Dinç Üner

Disiplin Kurulu (Yedek): Ali Salih Özçakır, Turgut Bilgin, Ömer Engin Baysal, Necati Tunç Şengül, Ömer Demircioğlu