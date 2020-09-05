Acil Durumlarda Size “Can Yeleği” Olabilecek 7 Öneri

İnsanlar olarak evrimin zirvesinde olsak da yeterince mükemmel değiliz.

İnsanlar olarak evrimin zirvesinde olsak da kusursuz değiliz. Vücutlarımız hala kırılgan ve dışarıda bizi tehdit eden birçok hastalık var. Doğanın gücü, diğer canlı organizmalar ve kendi hatalarımız bir anda hayatımızı mahvedebilir. Ancak zorlu durumlarda doğru hareket ederek kendinizi koruyabilirsiniz. En kritik anlar için bir planınızın olması hayatta kalmanıza ve yaralanmamanıza yardımcı olabilir. Peki acil bir durumda neler yapmalıyız? Kritik durumlarda size can yeleği olabilecek 7 öneri.

1. Bir yaban arısı sürüsünden kurtulmak için uzaklaşmalısınız



Arıların saldırgan olmadığı durumlarda, en iyisi keskin hareketler yapmadan yavaşça uzaklaşmaktır. Ancak aniden bir arı kovanını rahatsız ederseniz, oradan kaçmanız gerekebilir. Böyle bir durumda arılara karşılık vermeyin, bu onları daha da kızdırır. Yakındaki bir binaya koşun ve kapıları kapatın. Etrafta bina yoksa, en iyi seçeneğiniz, mümkün olduğunca düz bir çizgide onlardan kaçmak olacaktır. Arılar son derece hızlılar ancak evlerinden uzağa uçamazlar. Yeterince uzaklaşırsanız bir noktada sizi kovalamayı bırakmaları gerekecek. Ayrıca böyle bir durumda suya girmek mantıklı değil. Çünkü arılar sudan çıkana dek sizi bekler.

2. Kasırgada güvende kalmak için seçeneklerinizi bilmelisiniz



Kasırgalar her zaman hareket halindedir. Hareket etmiyor gibi görünüyorsa, bu kasırganın size doğru yaklaştığı anlamına gelir. Bir kasırga sizden uzaklaşıyorsa, yavaş yavaş boyutu küçülür. Kasırga anında, bodrumlar gibi penceresiz yerlerde saklanmak en iyi seçeneklerden biri. Yakınlarda bina yoksa ancak arabanız varsa, kasırgadan uzaklaşmayı deneyebilirsiniz. Bir araba kasırgadan daha hızlıdır. Nitekim araba son seçeneğiniz olmalı çünkü kasırga beklenmedik bir şekilde yönünü değiştirebilir.

3. Kalabalık bir yere girdiğinizde önce acil çıkış kapılarını bulmalısınız



İster bir tiyatroda, ister sinemada ya da konserde olun, nereye giderseniz gidin binaya girerken etrafınıza bakın ve en yakın acil çıkışı bulduğunuzdan emin olun. Acil bir durumda tüm insanlar ana kapıya koşarak sıkışma yaratacaktır. Acil çıkıştan çıkmak çok daha kolay ve güvenli olacak.

4. Boğulan bir kişiyi kurtarmaya çalışırken boğulmamaya dikkat etmelisiniz



Boğulan birini kurtarmaya çalışırken boğulup yaşamını yitiren pek çok kişi var. Boğulan bir kişi, sizi nefes almaktan mahrum bırakabileceğini düşünmeden içgüdüsel olarak vücudunuzu, nefesini geri kazanmak için kullanmaya çalışır. Üstüne çıkabilir ya da size ağırlığını verebilir. Bu tür insanları kurtarmak için iyi eğitilmiş ve donanımlı bir cankurtaran gereklidir. Etrafta sizden başka yardımcı olabilecek kimse yoksa ve becerilerinize güveniyorsanız, boğulan kişiye uzatabileceğiniz bir sopa veya başka bir nesne uzatabilirsiniz. Bu şekilde ikinizin de güvenliğini sağlamış olursunuz.

5. Ormanda kaybolursanız susuz kalmamak için yosun suyu içebilirsiniz



Ormanda kaybolursanız ve suyunuz yoksa, en güvenli ve temiz seçenek Sphagnum yosunundan sıkılmış suyu kullanmaktır. Elbette bu su kirli olacaktır. Kaynatmanız daha güvenlidir. Ancak kaynamamış bile olsa herhangi bir gölet ya da su birikintisinden su içmekten çok daha güvenli.

6. Sıcak çarpmasını anlamak için belirtilerinizi gözlemlemelisiniz



Uzun süre güneşe maruz kalmak sıcak çarpmasına neden olabilir. Sıcak havada güneş altındayken çok fazla terleyebiliriz. Ancak uzun süre güneşin altında kaldıysanız ilk başta çok terlemiş ve sonradan terlemeyi bıraktıysanız bu sıcak çarpması yaşadığınız anlamına gelir. Böyle bir durumda hemen yardım istemelisiniz. Sıcak çarpması beyin kanaması gibi ölüme neden olabilecek ciddi komplikasyonlara sebebiyet verebilir. Ambulans gelmeden önce vücudunuzu soğutmaya ve daha fazla su içmeye çalışmalısınız.

7. Tek başına yürüyüşe giderken yanınıza neler almalısınız?



Elbette, yürüyüşte yanımıza kibrit, bıçak, su ve daha fazlasını götürmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bunun hakkında kimsenin düşünmediği başka şeyler de işe yarıyor ve fazla yer kaplamıyorlar.

– Düdük; Biri kaybolursa, düdük yardımı ile sinyal vermek çok daha kolaydır.

– Acil yardım kiti; Bir yeriniz kesilirse ya da yaralanırsanız yanınızda minik bir acil yardım kitinin olması son derece faydalı olur.