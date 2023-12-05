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YDÜ rahat kazandı

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YDÜ rahat kazandı
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Hentbol’da Tolga Kınacı U-18 ligine dün akşam erkekler liginde oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. RA 25’de oynanan karşılaşmada YDÜ ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi UKÜ karşısında 20-13 önde kapatan YDÜ karşılaşmayıda 42-26 kazanarak geceyi kayıpsız kapattı. YDÜ’de Deran ve Kıvanç kaydettikleri 10’ar golle takım galibiyetine ön plana çıkan isimler oldu.
(Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV)
 
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