YDÜ rahat kazandı

Hentbol’da Tolga Kınacı U-18 ligine dün akşam erkekler liginde oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. RA 25’de oynanan karşılaşmada YDÜ ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi UKÜ karşısında 20-13 önde kapatan YDÜ karşılaşmayıda 42-26 kazanarak geceyi kayıpsız kapattı. YDÜ’de Deran ve Kıvanç kaydettikleri 10’ar golle takım galibiyetine ön plana çıkan isimler oldu.

(Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV)

