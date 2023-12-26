YDÜ, Doğukent’i farklı yendi

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Tolga Kınacı U18 Hentbol Ligi’nde play off heyecanı başladı. Tolga Kınacı U18 Hentbol Ligi’nde play off ilk karşılaşmasında YDÜ ile Doğukent, RA25 Spor Salonunda karşı karşıya geldiler.
YDÜ, Doğukent’i 23 sayı farkla 44 – 21 mağlup ettiği karşılaşmada Deran Çöllo’nun yıldızlaşarak maçın adamı seçildi.
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