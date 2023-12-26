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Yunus ile Cihangir yolları ayırdı

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Yunus ile Cihangir yolları ayırdı
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Süper Lig lideri Cihangir’de kaleci Yunus Yeşilırmak ile yollar, devre arası öncesinde ayrıldı. Geçtiğimiz sezon sonrasında yaşadığı sağlık sorunu sonrasında özel kaskla sahalara dönen ve ilk 5 haftada ilk 11’de sahaya çıkan Yunus Yeşilırmak, sezonun 5. haftasında Mağusa Türk Gücü deplasmanında kırmızı kart görmüştü. Yunus Yeşilırmak’ın cezası sonrasında kaleye geçen Hasancan’ın başarılı performansı sonrasında Yunus geriye kalan haftalarda kaleye geçemedi. Forma giyip süre alacağı bir takıma transfer olmak isteyen Yunus, yönetim kuruluna takımdan ayrılma isteğini iletti.
 
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