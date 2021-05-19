Levent sonradan açıldı

Levent, Ozanköy karşısında ilk devresini 13 – 12 geride tamamladığı maçı ikinci devredeki oyunuyla 10 sayı farkla 31 – 21 kazandı.Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Ozanköy’den Mutia oldu

İsa TABAK

Hentbol Federasyonu 2021 sezonu kadınlar Süper Ligi’nde ilk maçları oynattı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun müsabaka izni vermesi sonrasında hentbol sezonuAtatürk Spor Salonu’nda oynananKadınlar Süper Ligi ile devam etti.

Kadınlar Süper Ligi’nde ilk maçlar heyecanlı geçerken açılış maçını Levent kazandı. Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde sezonun ilk maçında Ozanköy ile Levent karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk devresi başa baş ve çok çekişmeli mücadeleye sahne oldu. İlk devreyi 13-12 Ozanköy kadınlarının önde tamamladığı karşılaşmada, galibiyeti elde eden Levent oldu.

İkinci devrede özellikle maçın son bölümünde skor üstünlüğünü eline geçiren Levent mücadeleyi 31-21 kazanmayı başardı.Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 8 sayı ile oynayan Ozanköy takımından Mutia Çınar olurken, Levent kadınlarının en skorer ismi 6 sayı ile oynayan Ülkü oldu.

