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Hentbolda play-off zamanı

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Hentbolda play-off zamanı
Hentbol Süper ligde play-off mücadelesi bu akşam başlıyor. Erkekler mücadelesi ile başlayacak olan play-off karşılaşmalarında ilk durak Mağusa. MGA – UKÜ karşılaşmasının oynanacağı karşılaşmanın başlama saati ise 19:00. Erkekler play-off karşılaşmalarında program şu şekilde;
12 Nisan Salı Saat 19:00 MGA – UKÜ(Mağusa Arena)
13 Nisan Çarşamba Saat 18:30 Levent – GG(CIU Arena)
 
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