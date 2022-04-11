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BTM 1. Lig’in kralı Oğuzhan

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BTM 1. Lig’de gerek Kırmızı Grup’ta gerekse Beyaz Grup’ta 21 golle en fazla golü atan Kırmızı Grup takımı Akova futbolcusu Oğuzhan Duran BTM 1. Lig gol kralı oldu

BTM 1. Lig’in kralı Oğuzhan
BTM 1. Lig’de gruplarda sezon tamamlanırken, her iki grupta da en fazla golü atan futbolcu Akova’dan Oğuzhan Duran BTM 1. Lig gol kralı oldu.
BTM 1.Lig Kırmızı Grup'ta sezon tamamlanırken, ligin gol kralı 21 golle Akova Vuda futbolcusu Oğuzhan Duran oldu.
Son haftaya kadar kıyasıya gidilen krallık yarışı ligin bitimiyle sona erdi.
Akova Vuda futbolcusu Oğuzhan Duran, 18 haftada forma giydiği 16 maçta attığı 21 golle Kırmızı Grubun gol kralı olmayı başardı.
Oğuzhan'ı 15 golle Yenierenköy futbolcusu Devrim Erdoğan takip etti.
BEYAZ GRUBUN KRALI AKIN TOPAL
Öte yandan BTM 1.Lig Beyaz Grup'ta sezon tamamlanırken, ligin gol kralı 15 golle Karaoğlanoğlu futbolcusu Akın Topal oldu.
Karaoğlanoğlu futbolcusu Akın Topal, 18 haftada attığı 15 golle Beyaz Grubun gol kralı olmayı başardı.
Akın'ı 14 golle son hafta oynanan maçta görev almayan Lapta futbolcusu Bülent Çakmak takip etti.
 
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