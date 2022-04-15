Favorilerin gecesi

Hentbol kadınlar play-off ilk karşılaşmalarında UKÜ ve DAÜ geceyi galibiyetle tamamladı

Hentbol büyükler play-off karşılaşmalarında erkekler ilk karşılaşmalar sonrasında kadınlarda da ilk karşılaşmalar tamamlandı. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda UKÜ, Levent’i, DAÜ ise DİGEM’i mağlup ederek ilk karşılaşmaların galibi oldu.Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile Levent karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi Levent karşısında 17-9 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 34-25 kazanarak play – off ilk maçının galibi oldu. UKÜ’de Aysel 12 golle maçın en golcü ismi olurken, takımına da en fazla katkı sağlayan isim oldu.Gecenin ikinci karşılaşmasında ise DAÜ ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran DAÜ ilk devreyi rakibi DİGEM karşısında 21-16 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında etkili oyununu rakibi karşısında devam ettiren DAÜ sahadan 43-33 galip ayrılarak ilk maçın kazananı oldu. DİGEM’de Hatice 11 golle maçın en golcü ismi olurken, DAÜ’de Aysu ve Ayşe 9’ar golle maçı tamamlayan oyuncular oldu.