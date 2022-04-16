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Elektrikleri kesen Kıb-Tek çalışanı tutuklandı

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Cumhurbaşkanlığı, Meclis binası, Ulaştırma ve Turizm Bakanlıkları ile BRT’den izin almadan söz konusu yerlerden içeriye girip elektrikleri kesen Kıb-Tek çalışanı Aydemir Gezer tutuklandı; çıkarıldığı mahkemede teminatla serbest bırakıldı

Elektrikleri kesen Kıb-Tek çalışanı tutuklandı
 
 
 
Elektrik borçları bulunan devlet kurumlarının elektriğini kestiği gerekçesi ile tutuklanan Kıb-Tek çalışanı Aydemir Gezer mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, zanlı Aydemir Gezer’in görevi kötüye kullanma, elektrik kesme kastıyla işlere zarar verme, mülke tecavüz suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12.13.04.2022 tarihinde Lefkoşa’da yetkili makam olan KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Meclisi Ulaştırma bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve BRTK Kurumundan izin almaksızın söz konusu yerlerden içeriye giriş yapıp mülke tecavüz ettikten sonra söz konusu kurumların içerisinde bulunan elektrik trafosunun şalterini Elektrik Kurumundan yetki almadan kesmek suretiyle İşlere zarar verip görevi kötüye kullandığını belirtti.
Olayın Polisin bilgisine 14 Nisan 2022 tarihinde bildirildiğini söyleyen Erdelhun, aynı gün zanlının Lefkoşa’da tesit edilip şubeye celp edilmiş ve yapılan soruşturmada söz konusu yerlere girip elektrik şalterlerini indirdiğini sözlü olarak beyan ettiğini anlattı.
Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatının tamamlandığını belirtip, KIB-TEK’te teknisyen olarak çalışan zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına,  haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
 
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