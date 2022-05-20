banner762
banner815
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
36 0
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
19 0
 
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
24 0
Çevreyi yok etmeye devam
Çevreyi yok etmeye devam
36 0
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
47 0
64 0
Süte yine okkalı zam
Süte yine okkalı zam
27 0
banner797
banner794

Yorgun ve Stresli Hissetmenize Neden Olan 5 Yiyecek

banner476

Bazı besinler daha iyi hissetmemizi sağlarken bazıları da yorgun ve stresli hissettirebiliyor

banner825
Yorgun ve Stresli Hissetmenize Neden Olan 5 Yiyecek

 

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard’ın Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. Uma Naidoo, insanların stresli ve yorgun hissetmesine neden olabilecek 5 gıda türünü açıkladı. Naidoo konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında beyin ve bağırsak sağlığı arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Aynı zamanda bağırsakta oluşacak enflamasyonun vücut enerjisini düşürdüğünü ifade etti. Naidoo, beyin ve ruh sağlığının korunması için düzgün beslenmenin şart olduğunu belirtirken, depresif ve yorgun hissetmemize yol açan gıda türlerini de paylaştı

1. İşlenmiş gıdalar

stresli

Hamur işi ve asitli içecekler gibi işlenmiş gıdalar, ilave şeker içerdiği için beyinde çok miktarda glikoz salgılanmasına yol açabilir. Fazla glikoz ise beyinde enflamasyona neden olarak depresyon ya da yorgun hissetmemize neden olabilir. Bu gibi işlenmiş gıdalar yerine taze sebzeler ya da protein kaynakları yemeyi tercih ederek beyin sağlığınızı koruyabilirsiniz.

 2. Endüstriyel tohum yağı

stresli

Gıda sanayisinin endüstriyelleşmesiyle birlikte elde kalan ekinlerden az maliyetli ama çok işlenmiş yağlar üretilmeye başladı. Bunlara ayçiçeği yağı, mısır yağı, palm yağı, soya yağı ve üzüm çekirdeği yağı örnek olarak gösterilebilir. Bu yağlar işlemden geçtiği için yüksek oranda omega-6 yağ asidi içeriyor. Bu da enflamasyona neden oluyor. Bazı bilimsel araştırmalar omega-6 yağ asidi oranı yüksek gıdaları tüketenlerin, omega-3 yağ asidi bakımından zengin gıdalar tüketenlere kıyasla depresyona girme riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu tür işlenmiş yağlar yerine avokado ya da sızma zeytinyağı tüketebilirsiniz.

3. İlave ve rafine şeker içeren gıdalar

yorgun hissettiren gıdalar

Marketlerdeki paketli atıştırmalıklar, kahvaltılık gevrekler ve tatlılar ilave ve rafine şeker içeriyor. Öte yandan patates kızartmaları, salata sosları ve ketçap gibi gıdalarda da rafine şeker bulunuyor. Tüm bu gıdalar vücuttaki enflamasyonun artmasına neden oluyor. Vücut ihtiyaç duyduğundan daha fazla şeker salgıladığında, kaygı bozukluğu ve duygu durumunda dengesizlikler görülebiliyor.

 4. Kızarmış gıdalar

stresli

2016 yılında yapılan bir araştırma, kızarmış gıda tüketenlerin depresyona girme riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sağlıksız yağlarla kızartılan bu gıdalar, kişilerin duygu durumunu ve kardiyovasküler sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

5. Yapay tatlandırıcılar

yorgun hissettiren gıdalar

Kalori alımını düşürmeyi vaat eden birçok paketli gıdada şeker yerine yapay tatlandırıcılar kullanılıyor. Bilimsel çalışmalar, yapay tatlandırıcıların duygu durumunu düzenleyen nörotransmiterlerin yoğunluğunu değiştirdiğini ve bu durumun beyne zarar verdiğini gösteriyor.

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.