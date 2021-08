Spiritüel Yolculuk

Günaydınlar, merhabalar, teşekkür ederimler, hoşgeldinler, beşgittinlerle konuşsun herkes. Herkesin çok nazik olduğu bir dünyada yaşamak istiyorum. Nezaketten ölelim böyle… Yol vermekten yürüyemeyelim. Gülümsemekten ağrısın yanaklarımız.

Düzenli ve nitelikli bir yaşam sürdürebilmemiz için bazı kurallara ihtiyacımızın olduğu hiç kuşku götürmez. Kurallar olmadan yaşamımız kalitesizleşir ve çekilmez bir hal alır. Başkalarına karşı saygılı, nazik ve ince davranmamızı gerektiren nezaket kuralları, nesilden nesile aktarılan yazılı olmayan kurallardır. Sosyal yaşamımızdan tutun da, kamusal ve özel alanlarımıza, kılık kıyafetlerimize, sofralarımıza kadar uzanan nezaket kuralları yaşamımızın her alanına yayılan bir yelpazedir. İlişkilerimize estetik bir derinlik sağlar. Nezaketli kişi her zaman fark edilir, tercih edilir ve takdir edilir. Güven vericidir nezaketli insanlar.Aynı zamanda bu konuda karşı cephemizde savaşan insanlarda vardır. Bu insanlar maalesef nezaketin, yapmacık görgü kurallarına uymaktan ibaret olduğunu sanıyorlar. İnsanlar nazik olmayı gereksiz protokol gibi gördüklerinden, en yakınlarına ‘nasıl olsa o benim içimi biliyor’ diye düşünerek kaba davranabiliyorlar. Yalnızca tanımadıklarına veya kendilerinden üstün gördüğü kişilere nazik davranmak zorunda hissederek kendilerini nezaket kurallarına uymuş sayabiliyorlar. Oysa nezaketin bulaşıcı olduğunu unutmamalıyız. Nezaket nezaketi doğuruyor çünkü..Peki sosyal medyada adab-ı muaşeret kurallarımız ne alemde?Son yıllarda teknoloji o kadar hızlı gelişti ki hayatımıza giren cep telefonu ve bilgisayarların değiştirdiği davranışlarımızın hangisinin nezaket kuralları içinde hangisinin dışında olduğunu bile fark edemiyoruz. Bu durum, yeni dönemin görgü kurallarını tartışma zamanının geldiğini gösteriyor.Bir toplantıda , arkadaş ve aile buluşmasında cep telefonuyla “oynamak” görgüsüzlüktür ya da ayaküstü tanıştırıldığınız birisine, ertesi sabah bir sosyal paylaşım sitesinde “arkadaşlık teklif etmek” gibi. Albümlerinizdeki kişileri kendilerine sormadan yayınlamak da görgüsüzlüktür. Peki ya takma bir adın arkasına gizlenip Twitter’da, Facebook’ta, kavga etmek, şiddet kusmak hoş mu sizce?Bir düğün davetinde evlenen çift, özellikle de gelin henüz kendi fotoğraflarını yayınlamadan instagrama sarılmayın. Yada yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Sevgilinizin doğum gününü, ilişkinizin yıl dönümünü Instagram’da kutlayın ama her paylaşımda ilanı aşk etmeyin. Ona âşık olan sizsiniz, biz değil.İnsanların ve olayların bu denli yoğun bir biçimde iç içe olduğu modern çağ dediğimiz bu karmaşık çağda sosyal hayata kılavuzluk edecek adabı muaşeret kurallarını öğrenmek ilişkilerinize, dijital kimliğinize ve sosyal statünüze boyut atlatabilir. Bu yüzden kendimizi bu konuda sorgulamalıyız.Bunların nekadarını hayatımızda uyguluyoruz diye…Lady Montague nin güzel bir sözüyle yazımı bitirmek isterim.“Nezaketin hiçbir maliyeti yoktur ama her şeyi satın alır.Tevazu içinde yürüdüğüm içindir ki; önümde bütün yollar açılıyor.GOETHE

YOGA …

İnsanın sağlıklı ve kaliteli yaşaması için bir sürü tekniği bir arada uygulayabileceği egzersizler bütünü olan yoga, benlik, nefes ve enerjinin farkındalığı üzerine yönlendirilmiş içsel odaklanmadır.

YOGANIN FAYDALARI

İltihabı azaltır, kan şekerini düşürür: Araştırmalar, yoganın vücuttaki iltihabı azalttığını, diyabet, kanser gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Kan şekeri ve LDL kolesterolü düşürür, HDL kolesterolü artırır.

Kalp sağlığını korur: Sağlıklı bir yaşam tarzıyla birlikte kan basıncını düşürerek, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklar için risk faktörlerini azaltabilir.

Kanserli hastalarda yaşam kalitesini artırır: Araştırmalar kanserli hastalarda yardımcı tedavi olarak kullanılabileceğini göstermektedir; bulantı, kusma gibi kemoterapi semptomlarını azaltırken, ruhsal refahı artırmaya yardımcı olabilmektedir. Ülkemizde bazı hastanelerde kanser tedavisi gören hastalara ücretsiz yoga egzersizleri yaptırılmaktadır.

eklem ağrısını azaltır: Kas gücünü artırarak karpal tünel sendromu, artrit, bel, sırt, baş ağrılarını hafifletebilir. Araştırmalar yoga yapanların daha az ağrı kesici kullandığını göstermiştir.

Uyku kalitesini artırır: Kötü uyku kalitesi birçok hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Yoga, melatonin üzerindeki etkileri nedeniyle uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Solunum fonksiyonlarını geliştirir: Akciğer, astım hastalarında solunum fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek birçok solunum egzersizi içerir.

Migreni rahatlatır: Çalışmalar, migrende etkili olduğu düşünülen vagus sinirini uyarabildiğini, yoğunluğunu ve sıklığını azaltabildiğini göstermektedir.

Kemikleri güçlendirir, esnekliği ve dengeyi arttırır: Kas kütlesinin oluşmasına, korunmasına yardımcı olarak osteoporoz gibi hastalıklardan korur, zindelik ve kuvveti arttırır. Yaşlı yetişkinlerde denge ve koordinasyonun iyileştirilmesine yardımcı olur.

Omurgayı korur: Kötü bir duruş kas, eklem problemlerine neden olabilir.

Kan akışını arttırır: Büküm pozlarının kirli kanı iç organlardan ayırdığı, büküm serbest kaldıktan sonra oksijenli kanın akmasına izin verdiği düşünülmektedir.

Bağışıklığı güçlendirir: Kaslar gerildiğinde, organlar hareket ettiğinde lenf drenajı artar. Yoga lenf sisteminin enfeksiyonla savaşmasına, kanserli hücreleri tahrip etmesine, toksinlerin atılmasına yardımcıdır.

Alerjileri yatıştırır: Mantra sırasında çıkarılan om benzeri titreşimler sinüslerde boşaltımı kolaylaştırır. Yoga elemanlarından Kriya temizlik uygulamaları hızlı nefes alıştırmalarından, bağırsakların temizliğine kadar her şeyi içerir. Nazal geçitlerin tuzlu suyla yıkanmasını içeren Jala neti tekniği, polenleri ve virüsleri temizler.

Stresi azaltır: Stres hormonu kortizol seviyesini düşürerek stres, kaygı, endişeyi hafifletir. Strese neden olabilecek hayal kırıklığı, pişmanlık, öfke ve korkunun zihinsel döngülerini yavaşlatır, gönül rahatlığı verir.

Depresyonla mücadele eder: Araştırmalar, meditasyon ve nefes uygulamalarının kişinin zihinsel sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini; depresyon, anksiyete belirtilerini azaltabileceğini göstermiştir.

Odaklanmanızı sağlar: Araştırmalar, düzenli yoga pratiğinin koordinasyonu, tepki süresini, hafızayı iyileştirdiğini göstermiştir.

Sinir sisteminizi korur: Beden bilincini arttırır, aklı rahatlatır, zihinsel açıklık ve sakinlik yaratır. Şefkat ve bağlılık duygularını artırarak sinir sistemini yatıştırır.

Benlik saygınızı arttırır: Olumlu bir yaklaşımla yoga yaparsanız değerli olduğunuzu, empati, affetme duygularını ve büyük bir şeyin parçası olduğunuzu hissedebilirsiniz.

Farkındalık yaratır, iç kuvvet verir: Zorlanmadan kontrollü beslendiğinizi, daha fazla egzersiz yaptığınızı, başarısız denemelerden sonra sigarayı bıraktığınızı farkedersiniz.

Çocukların gelişimini destekler: Duyularının, beden koordinasyonlarının, konsantrasyonlarının gelişmesine yardımcı olur.

Yoga hangi hastalıklara iyi gelir?