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“Bir trafik lambasının zaman ayarını yapmaktan acizsiniz”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir sürücümüz, Lefkoşa trafiğinin özellikle mesai saatlerinde insanı çıldırttığını ifade ederek, bunun sebebinin ise yetkililerin özellikle trafik ışıklarında gerekli düzenlemeleri yapmaması geldiğini belirterek bu konuyla ilgili isyanını bizlerle paylaştı.

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“Bir trafik lambasının zaman ayarını yapmaktan acizsiniz”

Vatandaşımız sürekli kullandığı Atatürk Stadyumu veya Sanayi trafik ışıkları olarak bilinen trafik ışıklarıyla ilgili sıkıntıyı dile getirerek “Burası; ülkenin en kalabalık kavşağı… Lefkoşa-Girne-Mağusa-Güzelyurt trafiğinin kesiştiği çember” dedi.
Yıllardan beridir buradaki trafik ışıklarının bir türlü düzenlenemediğini ifade eden vatandaşımız “Bu yüzden araçlar, çember içine giriyor, süre yetmeyince orada bekliyor. Her taraftan trafik orada sıkışıyor. Zaman zaman kazalar oluyor.” diyerek sitemini paylaştı.
Hiçbir Ulaştırma Bakanı’nın bugüne kadar bu basit düzenlemeyi başaramadığını vurgulayan vatandaşımız “Bundan önceki bakan Tolga Atakan’a bizzat bu basit konuyu anlatmıştım. Not bile almamıştı” dedi.
30 yıldır, günde en az 3 kez bu rezilliğe şahit olduğunu ifade eden vatandaşımız “Yazılı, sözlü ve bizzat Bakan’ı ziyaret ederek yaptığım uyarılar hiçbir işe yaramadı. Daha ne diyeyim? Günde üç kez; her çembere geldiğimde “bre gamaşalar” diye bağırarak “aldığınız her kuruş maaş haramınız olsun” desem nasıl olur acaba? Bir trafik lambasının zaman ayarını yapmaktan acizsiniz” diyerek yetkililere isyanını paylaştı.
 
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