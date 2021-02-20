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İlk cemre bugün düştü

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İlk cemre bugün düştü
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 Baharın müjdesi cemrelerin ilki dün ve bugün havaya düştü.

"Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Havaların ısınmasını temsil eden, bahar bayramı nevruzun yaklaştığının da göstergesi olan cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

İkincisi cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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