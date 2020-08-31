Eski Mısır’dan Günümüze: Neden Sadece Tahta Kaşık Kullanmalıyız?

Konu mutfak olduğunda aslında önümüzde pek çok farklı seçenek var.

Konu mutfak olduğunda kullanılacak birçok eşya mevcut. Kaşıklardan, tencerelere her şey farklı materyallerle yapılıyor. Peki ama hangisini kullanmak daha sağlıklı? Eski çağlardan beri tahtadan yapılmış eşyalar kullanılıyor. Antik çağlarda tahta gibi cisimlere şekil vermek daha kolay olduğundan bu materyaller tercih ediliyordu. Hatta Eski Mısır’da, tahta kaşık sadece yemek için değil, aynı zamanda kozmetik ve hatta ritüelleri uygulamak için de kullanılıyordu. Günümüzde tahta kaşığın yerini çoğunlukla silikon ya da metal kaşıklar aldı. Ancak hala tahta kaşık kullanmak için birçok nedenimiz bulunuyor. Neden sadece tahta kaşık kullanmalıyız?

1. Kullanılan materyal yemeğin tadını etkiler





Ahşap kaşıklar, plastik gibi maddelerden yapılan kaşıkların aksine yemeğin lezzetini tamamlayabilir. Farklı ahşapların farklı tatları vardır. Örneğin, meyve ağacı ve kayından yapılan ahşap kaşık daha fazla tatlılık katarken, zeytin ağacı, ceviz ve meşe, içindeki yüksek miktarda tanen nedeniyle acı bir tat verir ve bu da baharatlı, çok baharatlı yiyecekleri lezzetli hale getirebilir.

2. Ahşap hissi daha iyidir





Metal, plastik veya silikon ile karşılaştırıldığında ahşap daha yumuşaktır, bu nedenle de ahşap hissi daha güzeldir. Ahşap mutfak eşyalarının daha kalın kulpları vardır ve bu da onları tutmayı kolaylaştırır. Bazı el yapımı kaşıklar, tutuşunuza ve avucunuzun şekline göre kolayca kalıplanan bükülmüş saplara bile sahiptir.

3. Ahşap daha güvenlidir



Ahşap muhtemelen mutfaktaki en güvenli malzeme. Metal, sağlıksız bir asidik reaksiyona neden olabilir. Plastik ise fazla sıcağa maruz kaldığında eriyerek içerisindeki kimyasalları serbest bırakır. Bu malzemelerin her ikisinin de ağız boşluğunuza zarar verebilecek keskin kenarları vardır. Ahşapta ise bu dezavantajlardan hiçbiri yok. Ahşap, plastik gibi erimez ya da metal gibi sıcağı emmez. Bu nedenle de bir şeyler pişirirken ahşap kaşıkları tencerenin içinde bırakabilirsiniz.

Ahşabın metal ve plastikten daha fazla bakteri barındırdığına dair yaygın bir yanlış kanı var, bu efsaneden başka bir şey değil. Odunlarda, doğal mikrop öldürme özelliği bulunur. Bu nedenle de mikrop barındırmazlar. Fakat düzgün bir şekilde yıkanmadığı veya bakımı yapılmayan herhangi bir malzeme bakterileri barındırabilir.

4. Ahşap geleneği korur



Ahşap bize başka hiçbir materyalin yapamayacağı şekilde kültürel gelenekleri hatırlatır. Nesiller boyunca tahta kaşıklar kullanıldı. Atalarımız ilk çağlarda ahşapa şekil vermek kolay olduğu için tüm malzemeleri ahşaptan yapıyordu. Bu nedenle de ahşap aslında hepimizin kültürünün bir parçası.

5. Tahta kaşık daha pratiktir





Ahşap sağlam ve dayanıklıdır. Tahta bir kaşığın kalın sapının kırılma veya deforme olma olasılığı daha düşüktür. Bu da yoğun kıvamdaki yemekleri karıştırırken kullanımını kolaylaştırır. Doğal olarak yumuşak olan ahşap, pişirme kaplarını metal gibi çizmez ve sıcaklığa duyarlı tariflerde kristalleşmeyi tetiklemez. Ayrıca, uygun şekilde bakılırsa, ahşap aletler bir ömür boyu dayanabilir.

6. Tahta kaşıklar çevre için daha iyidir





Doğal olarak, ahşap organik, yenilenebilir bir kaynaktır. Bu nedenle daha çevre dostu ürünlerden biridir.İçerisinde kimyasal madde olmadığı için geri dönüştürülebilir. Genellikle el işi sanatının bir parçası olarak yapılırlar.

Ahşap kaşıklar nasıl temizlenir?



Temizlemek söz konusu olduğunda ahşap malzemeler özen ve ilgi gerektirir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak arada bir, keten, susam veya haşhaş tohumu gibi koruyucu yağ şeklinde özel “bakıma” ihtiyaç duyar.