YDK öğrencisi Barkan Cem Aykut, Giresun’da iki rekor kırdı

2023-2024 sozunda Türkiye’de katıldığı yüzme yarışlarında Türkiye birinciliği dahil pek çok başarı elde eden Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Cem Aykut, 20-22 Temmuz tarihlerinde Giresun’da yapılan yarışmada da iki rekor kırarak iki de madalya daha kazandı

Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Cem Aykut, 20-22 Temmuz tarihlerinde Giresun’da yapılan Türkiye Küçükler Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda iki dalda rekor kırarak iki madalya kazandı. Sezon boyunca Türkiye’de katıldığı yüzme yarışlarında büyük başarılara imza atan Barkan Cem Aykut, Haziran 2023’te Bolu’da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Finallerinde de 50 metre kurbağalamada Türkiye birincisi olmuştu. Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Aralık 2022’de İstanbul’da düzenlediği Türkiye Arena Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda da yarışan Yakın Doğu Koleji 8’inci sınıf öğrencisi Barkan Cem Aykut, 50 metre kurbağalama kategorisinde 00.32.78’lik derecesiyle KKTC kısa kulvar 13-14 yaş rekorunu kırarak elde ettiği derece ile aynı zamanda Türkiye 5’incisi olmuştu.

Aldığı derecelerle yüzme branşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil eden Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Cem Aykut, aldığı derecelerle gururlandırmayı sürdürdü. Geçtiğimiz haftalarda Giresun’da yapılan yarışlarda da iki rekor kırarak iki madalya daha kazanan Barkan Cem Aykut, sezon boyunca ortaya koyduğu başarılarına yenilerini eklemiş oldu.

Giresun’da yapılan Türkiye Küçükler Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda yarışan Barkan Cem Aykut üç kategoride Türkiye 14 yaş barajını geçme başarısı gösterdi. İki kategoride de ise Türkiye 15 yaş barajını geçti. Başarılı yüzücü, 50 metre kurbağalama kategorisinde 00:33.21'lik derecesiyle 14 ve 15 yaş Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) barajını geçerken Türkiye sekizinci olarak madalya aldı.

200 metre kurbağalama kategorisinde de 02:42.20’lik derecesiyle 14 yaş TYF barajı ve 14 yaş KKTC Uzun Kulvar Rekoru kıran Aykut, 100 metre kurbağalamada ise 01:12:49’lik derece ile 14-15 yaş TYF barajı ve 14 yaş KKTC uzun kulvar rekorunu da kırıp Türkiye yedincisi oldu. Aykut, bu derecesiyle birlikte 20-22 Temmuz tarihlerinde katıldığı yarışmayı iki madalya ve iki rekorla kapattı.

Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan: Öğrencimizi gönülden tebrik ediyor ve bütün olanaklarımızla her zaman yanında olduğumuzu bilmesini istiyorum.”

Yakın Doğu Koleji 8’inci sınıf öğrencisi Berkan Cem Aykut’un sezon boyunca İstanbul ve Bolu’da düzenlenen yarışlarda farklı branşlarda, Türkiye birinciliği dahil pek çok madalya kazanarak, kendi yaş grubunda KKTC rekorlarını da altüst ettiğini hatırlatan Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan, “Kazandığı madalyalar ve kırdıkları rekorlarla sezon boyunca göğsümüzü kabartan sevgili öğrencimiz Berkan Cem Aykut, Temmuz ayında Giresun’da yapılan yarışlardan da yeni rekorlar ve madalyalar ile döndü. Öğrencimizi gönülden tebrik ediyor ve bütün olanaklarımızla her zaman yanında olduğumuzu bilmesini istiyorum” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerini akademik başarının yanı sıra spor ve sanatta da her zaman desteklediklerini vurgulayan Özkan, “Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını en üst seviye çıkaracak bir eğitim modeli uygularken, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini keşfetmeleri için bütün imkanlarımızla destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.