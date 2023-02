Töre, Elis Sermaye’yi onure etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu, uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklar elde eden Latin dansçısı Elis Sermaye’yi kabul etti, Töre, Sermaye’ye anı madalyası verdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, uluslararası organizasyonlarda KKTC’yi başarıyla temsil ederek şampiyonluklar elde eden Latin dansçısı Elis Sermaye’yi kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Töre, Sermaye’ye anı madalyası verdi.

Kabulde konuşan Elis Sermaye’nin babası Hakan Sermaye, kızının 6 senedir profesyonel olarak Latin dansçısı olarak organizasyonlarda yer aldığını ifade ederek, 2022'de 9 uluslararası organizasyonda 7 birincilik ve son olarak Mexico Cancun Euroson World Salsa Champinship'de dünya 5'inciliği dereceleri elde ettiğini söyledi.

Elis’in KKTC bayrağı ile mücadele ettiğini vurgulayan Hakan Sermaye, imkanlar ölçüsünde ülkeyi temsil etmeye çalıştıklarını belirtti ve Meclis Başkanı Töre’nin daveti nedeniyle onur duyduklarını söyledi.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında alanında başarılı olan gençleri sahiplenip tebrik etmenin Meclis Başkanlığı olarak görevleri olduğunu söyledi.

KKTC’de başarılı dansçılar bulunmasından mutlu olduklarını ifade eden Töre, Sermay’nin elde ettiği derecelerden her zaman gurur duyduklarını kaydetti.

Dünya şampiyonluğunda derece elde edilmesi ve KKTC bayrağı ile temsiliyetin önemine işaret eden Töre, ilerleyen dönemde de Sermaye’den yeni başarılar beklediklerini belirtti.

Töre, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolara rağmen gençlerin Türkiye’nin de desteği ile bir çok organizasyonda yer alabildiğini de kaydetti ve zamanla özellikle spor alanında bütün ambargoların kaldırılmasını beklediklerini ifade etti.

Rumların KKTC’nin uluslararası yarışmalarda temsil edilmesini engellemeye yönelik girişimleri bulunduğunu dile getiren Töre, müsabakalarda yer almanın her gencin ve her bireyin hakkı olması gerektiğini kaydetti.

Başkan Töre, Elis Sermaye’yi başarılarından dolayı tebrik ederek kendisine Meclis Anı madalyası taktı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın portresini hediye etti.