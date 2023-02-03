Orhan’ın yerinden Yunuslara döner partisi

Aksa 1.ligde Yeniboğaziçi’ni deplasmanda mağlup ederek ikinci devreye galibiyetle başlayan Pera Larnaka Gençler Birliği evinde oynayacağı Düzkaya maçı hazırlıkları hafta başından beri sürdürdüğü çalışmaları tamamladı. Yoğun geçen çalışmaların ardından Pera Larnaka Gençler Birliği futbol takımına “Orhan’ın Yeri” tarafından döner partisi verildi. Pera Larnaka Gençler Birliği futbol takımı son yapılan taktik antrenman sonrasında Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde yapılan sporcu toplantısının ardından “Orhan’ın Yeri” Orhan Evlat tarafından hazırlanan dönerler takım halinde yenilerek maçla ilgili tüm hazırlıklar da tamamlanmış oldu. Pera Larnaka Gençler Birliği’ne döner partisi veren “Orhan Evlat” 4 Şubat Cumartesi günü Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük stadında oynayacağı Düzkaya maçında başarılar diledi.
ARTAN DESTEKLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü sporcu sorumlusu Erhan Dağgül, İskele Cumhuriyet stadı bakımda olduğundan dolayı iç saha maçı olan Düzkaya ile Gazimağusa’da oynayacakları maç öncesinde futbolcuların yer aldığı sporcu toplantısı sonrasında “Orhan’ın Yeri” tarafından döner partisi verilerek destek olduğundan dolayı önemli bir motivasyon sağlandığının öneminde dikkat çekti. Ligin ikinci devresine deplasmanda galibiyetle başladıklarını belirterek takıma desteklerin ve katkıların artığına vurgu yapan Erhan Dağgül, yapılan bu duyarlı davranıştan dolayı “Orhan Evlat”a kulübü ve takım adına teşekkür etti. “Orhan’ın Yeri” sahibi Orhan Evlat tarafından verilen döner partisine yönetici Mustafa Kabasakal, sporcu sorumluları Erhan Dağgül, Kemal Boyacı, Metsan Çakırlı, teknik direktör Ahmet Ogan, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, Fizyoterapist Ali Baletti, malzemeci Ersem Yağtuğ ve futbolcular yer aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.