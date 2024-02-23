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Tatar: Bilardo sporu ülkede, her yaşta yaygınlaşmalı

Cumhurbaşkanı Tatar, Bilardo Federasyonu yönetimi ve milli sporcu Ghaffari’yi kabul etti

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Tatar: Bilardo sporu ülkede, her yaşta yaygınlaşmalı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Levent Erboy’u, federasyon yetkililerini ve milli sporcu Alara Ghaffari’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan açıklamaya göre Tatar, Aşkın Burcu’nun vefatının ardından federasyon başkanlığı görevini yürüten Erboy ve federasyon yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi. 
Bilardo sporunun ülkede, her yaşta yaygınlaşması ve uluslararası alanda başarılı bilardo sporcularının Kıbrıs Türklerini temsil etmesinin önemine işaret eden Tatar, milli sporcu ve Avrupa şampiyonu Alara Ghaffari’yi tebrik etti. 
Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Levent Erboy da federasyonun yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi vererek, her yıl üç kategoride Avrupa şampiyonalarında yer aldıklarını, gençler arasında bilardo sporunu yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.
 
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