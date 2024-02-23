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Mesarya güvenli spor alanlarıyla buluşacak

Mesarya Belediyesi sınırları içerisinde çocukları güvenli spor alanlarıyla buluşturmak için Cimnastik Federasyonu ve Mesarya Belediyesi işbirliği yaptı

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Mesarya güvenli spor alanlarıyla buluşacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Mesarya bölgesinde cimnastiği yaymak için Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ile birlikte başlattığı girişimleri olumlu sonuçlandırdı.
Akdoğan ve Dörtyol’a yeni cimnastik salonları kazandırma konusunda Hasan Sapsızoğlu ile Ahmet Latif el sıkışırken, Hasan Sapsızoğlu gelişmelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Geçen haftalarda Akdoğan belediye başkanımız Ahmet Latif bir araya gelerek bölgedeki çocuklarımıza neler yapabiliriz konusunda fikir alışverişinde bulunmuştuk.
Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve lise yıllarımızda coğrafya öğretmenimiz olan Güreş Federasyonu eski başkanı Mehmet Öznacar ile bir araya gelerek Dörtyol köyümüze Cimnastik ve güreş salonu, Akdoğan köyümüze de cimnastik salonu kazandırma konusunda el sıkıştık.
Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda çocuklarımızı güvenli spor alanlarımızla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Değerli başkanlarımıza ilgi alaka ve çocuklarımıza vermiş oldukları önemden ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ederiz.”
 
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