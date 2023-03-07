Yıldız Kız ve Erkekler Badminton Şampiyonu YDK

KKTC MEB Okul sporları 2022-2023 Eğitim Yılı Badminton Şampiyonası Pazartesi günü yapıldı

KKTC MEB Okul sporları 2022-2023 Eğitim Yılı Badminton Şampiyonası Atatürk Spor Salonunda 6 Mart 2023 tarihinde düzenlendi. Sabah 09.00 da Türkiye’deki büyük deprem felaketinde aramızdan ayrılan Şampiyon Melekler Takımımız ile tüm hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve istiklal marşının ardından başlayan şampiyona saat 15.30 da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Şampiyonada Yakın Doğu Koleji hem Kız hem de Erkek Takımı ortaokullar arası KKTC şampiyonu olmayı başardı. Erkeklerde ikinciliği Türk Maarif Koleji alırken üçüncülüğü Necat British Koleji dördüncülüğü de 19 Mayıs TMK kazandı. Kızlarda şampiyonluğu yine Yakın Doğu Koleji kazanırken ikinciliği Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu aldı. Kızlarda üçüncü 19 Mayıs TMK kazanırken, dördüncülüğü de Necat British Koleji aldı.

