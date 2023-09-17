Sapsızoğlu: Bir ulus cimnastikle dirildi

Hasan Sapsızoğlu, “1500 çocuğun katılımıyla, iki gün boyunca binlerce seyirci izlediği organizasyonlar gerçekleştirdik. Bir ulus cimnastikle dirildi, ayağa kalkıyor.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun Lefkoşa ve Girne’de 2 gece üst üste gerçekleştirdiği organizasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresinin katkılarıyla gerçekleştirilen 1. İyilik Cimnastik Şöleni ve Birinci Global’ınkatkılarıyla gerçekleştirilen Akdeniz’de Bir İnci CimnastikŞöleni ile ilgili Hasan Sapsızoğlu’nunaçıklamaları şöyle:

“Bir ulus cimnastikledirildi, ayağa kalkıyor. İki gün süren cimnastik şölenlerimizde 1500 çocuğun katılımıyla,yüzlerce antrenörün kontrolünde, 59 cimnastik gösterisi sunduk.

Bu gösterileri aralarında kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de olduğu binlerce seyirci izledi. Organizasyon komitemiz sayesinde müthiş işlere imza attık.

Bu iki günün yapılmasını sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Başkanı İbrahim Benter, başkan yardımcısı Mehmet Güneş, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ertan Birinci,Tekin E.Birinci, Cansu MeryemBirinci ve destek olan herkese çok teşekkür ederiz.

6 bin çocuğumuza düzenli cimnastik yaptırarak onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Başarılı sporcuları ülkemize kazandırıp, sağlıklı, özgüveni yüksek gençliğide dizayn etmeye çalışıyoruz.

Hedefimiz 10 bin çocuktur. Bu hedefe az kaldı. 4. Yılında olduğumuz bu dönemde cimnastikbranşımızla tanışıp sporu bırakanlar yada diğer branşlara geçenler olabilir.Bu yüzden 10 binide bulmuş olabiliriz.Ama biz kalıcı 10 bin çocuk için çalışmaya devam edeceğiz.”

