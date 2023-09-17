Rifat Şener anılıyor

KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener, vefatının 21.yıldönümünde anılıyor. Güreşseverler Derneği tarafından yapılan duyuruda, anma töreni Lefkoşa Kabristanlığı’nda 18 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 11.30’da yapılacak.

Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer, rahmetli Rifat Şener’i sevenleri ve güreşe gönül veren herkesi anma törenine katılmaya davet etti.



