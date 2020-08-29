Gaziveren aldı başını gidiyor

İsmet KARAOSMAN

BTM İkinci Lig Yedinci Grup lideri Gaziverenikinci devreye de iyi başlayarak, namağlup ilerleyişini sürdürdü.

Gaziverenen yakın takipçilerinden Mevlevi’yi, Bilal İyigün Stadında konuk etti. Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçın ilk devresinde Mevlevi Tolga ile öne geçti. 0-1 Ancak liderGaziveren erken toparlanıp, devreyi Mehmet Sergey’in golleriyle 2-1 önde kapattı. İkinci devrede kontrollü oynayan Gaziveren, sakatlıktan çıkan yıldız golcüsü Ercan Oyal’ın son dakika golüyle maçı 3-1 kazandı.Gaziveren, en yakın takipçisi Gayretköy ile puan farkını ise 5’e çıkardı.

