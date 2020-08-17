Okçular kıyasıya yarıştı

Güzelyurt Okçuluk Derneği tarafından düzenlenen 1. Afrodit BeachFront Village Açık Alan Okçuluk Yarışması tamamlandı.
Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışmada Süper Minik, Minik, Yıldız, Genç (Bay/Bayan) kategorilerinde Olimpik Yay ve Makaralı yay ve +18 Yaş Geleneksel Okçuluk (Bay/Bayan) kategorisi olmak üzere başarı ile tamamlandı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.
Olimpik Süper Minik Kız
Irmak Erdoğuş
Güneş Hacıoğluları
Feyza Çoğun
Olimpik Süper Minik Erkek
Rüzgar özselim
Mustafa Özer
Özüm Çelik
Olimpik Minik Kız
Aleyna Bakkal
Damla Akar
Azra Yıldırım
Olimpik Minik Erkek
Artun Gümüşok
Kuzey Deniz
Efe Y. Hızlı
Olimpik Yıldız Kız
Naşide Parlak
Yağmur Abiç
Elif Budak
Makaralı Yıldız Erkek
Yusuf Akar
Halil Çelik
Sarp Şen
Olimpik Yıldız Erkek
Mustafa Soygazi
Cemal Ege Lord
Arda Karlık
Geleneksel Yay
Fatih Suiçmez
Okan Hacıhaliloğlu
Olimpik Genç Erkek
Çetin Erdinç
Mustafa Alpcan
Deren Partalcı
Makaralı Genç Erkek
Mustafa Akar
Pertev Direnç
Makaralı Genç Kız
Buse N. Alıcı
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