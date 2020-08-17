Gayretköy’e piyango vurdu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 15-16 Ağustos tarihleri arasında oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
BTM Kurulu,Gayretköy– Serhatköy maçında, Serhatköy’ün cezalı olan futbolcuyu oynatması sebebiyle Serhatköy takımının hükmen yenik saydı. Gayretköy3 – Serhatköy0 olarak maç tescil edilirken, Gayretköy liderliğe yükseldi.
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