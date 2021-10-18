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Milli Takım için hünerlerini sergilediler

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Taekwondo Karate Judo Federasyonu Milli Takım seçme müsabakaları düzenlerken, Milli Takım için yarışan sporcular hünerlerini Milli Takım için sergilediler

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Milli Takım için hünerlerini sergilediler
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Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından Ekim ayı sonunda düzenlenecek uluslararası yarışmalarda yarışacak milli takımı belirlemek amacıyla düzenlenen yarışma yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan milli takım hyong Pumse Kaata seçme müsabakalarında hakemlikleri Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu ve Ceyda uçaner yaparken , Müsabakada dereceye girenlere  ödüllerini  Federasyon Başkanı Senior  Grand Master Eyüp Safer Gökbilen verdi.
BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar       2.Ana Tüysüz             3.Didem Yener
2.Kategori:      1.Hiranur Tümay        2.Almira Keşkek        3.İlayda Saygınel
3.Kategori:      1.Hande Erşahinoğlu  2.Yağmur Sel             3.Tuğyan Lara Kaya
4.Kategori:      1.Elena Pakhomova    2.Rabia Tarım             3.Derin Su Tunçbilek
5.Kategori:      1.Elif Baştaş               2.Ayşe Nisa Eğilmez  3. Jülide Bölükbaşı
6.Kategori:      1.Ravza Tümay          2.Karmen Küçük        3.Gülcan Abdullah
7.Kategori:      1.Stefania Gukovskaya          2.Öncel Alyanak        3.Tuba Şenel
ERKEKLER HYONG ZPUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.İgor Dergaus           2.Mervan Bayrakçı     3.Taner Kara
2.Kategori:      1.Nikita Gordeev       2.Kerim Karpuz          3.Zeynel Yıldırım
3.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk  2.Arda Özalemdar      3.Sinan Kara
4.Kategori:      1.Yusuf Seyhan Şen   2.Çetin Çiftsüren        3.Bahadır Boz
5.Kategori:      1.Ali Liman                2.Sam Norozi             3.Hüseyin Bölükbaşı
6.Kategori:      1.Abdullah Baştaş      2.Muhammed Sefa Kılıç
7.Kategori:      1.Deniz Tunçbilek      2.Yiğit Efe Harputlu
KARATE KATA HYONG PUMSE MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Milana Kishikova    2.Elif Çelik                 3.Taira Akhmatoova
2.Kategori:      1. Yiğit Özkalayır       2.Yusuf Özkalayır
3.Kategori:      1.Kadriye Çelik
 
 
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