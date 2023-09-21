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KTFF'den Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne katkı

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KTFF'den Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne katkı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne mali yardımda bulundu.
Okul yapımı için büyük bir çaba içerisine giren dernek adına çeki Dernek Genel Sekreteri Osman Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Kılıç teslim aldı.
Yardım çekini tüm kulüpler adına derneğe teslim ettiğini vurgulayan Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu, toplumsal dayanışma adına bu adımı attıklarını söyledi.
Sertoğlu, hem Hatay’da tamamlanan Şampiyon Melekler Köyü için, hem de derneğin Mağusa’da yapılması için düğmeye bastığı okul için katkı koyduklarını belirti. Sertoğlu, “Ne yaparsak yapalım, ülkemizi temsil ederken adeta bir cinayete kurban giden çocuklarımızın hakkını ödeyemeyiz. Amacımız, çocuklarımızın, hoca ve velilerinin ismini yaşatmak…” ifadesini kullandı.
Dernek adına dayanışma çekini teslim alan Osman Akın, futbol camiasına, başkan Hasan Sertoğlu şahsında teşekkür ettiğini belirtti. Akın, KTFF’nin dayanışmaya verdiği desteğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:
“Aileler olarak amacımız ülkemizde hayal edilen orta eğitim kampüsünün tamamlanması. Böylelikle hem çocuklarımız, hocalarımız ve birlikte kaybettiğimiz velilerimizin ismini yalatacağız, hem de gelecek nesillere önemli bir eser bırakacağız. Aileler olarak en büyük motivasyonumuz bu.
Bu nedenle her şeyi devletten beklemeden ciddi bir bütçe oluşturmak istiyoruz.
Yardımlar bu hayalin gerçekleşmesine büyük katlı sağlayacak.”
 
 
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