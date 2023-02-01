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KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu 17. Olağan Genel Kurul'u yapıldı

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KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu 17. Olağan Genel Kurul'u yapıldı
KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu'nun 17. Olağan Mali Genel Kurulu 21 Ocak 2023, Cumartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında,  Federasyona üye 9 derneğin katılımı ile Lefkoşa'da Atatürk Sporcu Merkezi'nde yapıldı.
Genel Kurul saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Sırası ile 2022 Yılı Faaliyet Raporu ve Mali Raporu okunarak oy birliği ile aklandı. 2023 Faaliyet Programı okunarak oy birliği ile onaylandı. Dilek ve temenniler ile devam eden Genel Kurulda Dernek Başkanları söz alıp dilek ve temennilerine müteakip, ödül törenine geçildi.
Ödül Töreninde 2023 yılında ISKA Dünya Kickboks Şampiyonasında Şampiyon olan sporcular Süleyman Ali Kurt, Abdülmennan Göğsüaçık ve antrenörleri Mehmet Erdem ve Tufan Şimşek Plaket ve nakdi yardım ile ödüllendirildiler.
 
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