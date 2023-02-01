KKTFAD ayın başarılı antrenörleri ödüllendiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 10 ligde 31 teknik adam ve antrenörler ödül alacak

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan dördüncü 4 haftalık (Ocak) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Aksa süper lig, 1.lig A2 süper lig, a2 1.ligden sonra Futbol Federasyonu tarafından ilk kez oynatılan Asbuzu U16 liginde 6 grupta ilk devrede başarılı olan teknik direktör ve antrenörlerde ilk kez ödüllendiriliyor.

31 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 10 ligde 31 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen Aksa süper ligde Aksa süper ligde Mağusa Türk Gücü, Cihangir, 1.ligde Miracle Karşıyaka, Baf Ülkü Yurdu, Lapta, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Aksa A2 1.ligde Pera Larnaka Gençler Birliği,Asbuzu U16 Ligi 1.Grup

Baf Ülkü Yurdu, 2.Grup, Yenicami, Küçük Kaymaklı, 3.Grup Doğan Türk Birliği, 4.Grup

Cihangir, 5.Grup Yeniboğaziçi, 6.Grup SFC Boğaziçi takımlarında görev yapan toplam 31 antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak.

Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörler, ödüllerini gelecek hafta içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek olan ödül töreninde alacak.

Aksa Liglerinde, Asbuzu U16 liginde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

Aksa Süper Lig

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü MemişNay.

Cihangir

Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenörler Hüseyin Kızmazoğlu, Oğuz Karayel, kaleci antrenörü Özalp Sarıcaoğlu.

Aksa 1.Lig

Miracle Karşıyaka

Teknik Direktör Hüseyin Hacıömer, yardımcı antrenör Necat Kurtarıcıoğluları, kaleci antrenörü Hüseyin Şerifali.

Baf Ülkü Yurdu

Antrenör Orçun Volkan,yar.antrenörSedraÖzsönmezer, kaleci antrenörü Mahmut Dinçli.

Lapta

Antrenör Devrim İzge.

Aksa A2 Süper Lig

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Kamil Arifoğlu, antrenör Kemal Okta.

Yonpaş Dumlupınar

Antrenör Murat Çoban, antrenör Hüseyin Kayalılar

Aksa A2 1.Lig

Pera Larnaka Gençler Birliği

Antrenör Doğuş Civisilli.

Asbuzu U16 Ligi 1.Grup

Baf Ülkü Yurdu

Teknik Direktör Güney Düzgün, antrenör Kamil Yayıcı.

Asbuzu U16 Ligi 2.Grup

Yenicami

Antrenör Sezer Yücel, Ümit Bomboz.

Küçük Kaymaklı

Antrenör Salim Tayançlı.

Asbuzu U16 Ligi 3.Grup

Doğan Türk Birliği

Antrenör Ahmet Sakinoğlu, antrenör Murat Dağer.

Asbuzu U16 Ligi 4.Grup

Cihangir

Antrenör Ahmet Topuz, antrenörNayımÖznaim.

Asbuzu U16 Ligi 5.Grup

Yeniboğaziçi

Antrenör İshak Ertem, antrenör Kemal Mustafa Bayıkoğlu.

Asbuzu U16 Ligi 6.Grup

SFC Boğaziçi

Antrenör Kaya Bey Kaya.

