KKTFAD ayın başarılı antrenörleri ödüllendiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan dördüncü 4 haftalık (Ocak) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Aksa süper lig, 1.lig A2 süper lig, a2 1.ligden sonra Futbol Federasyonu tarafından ilk kez oynatılan Asbuzu U16 liginde 6 grupta ilk devrede başarılı olan teknik direktör ve antrenörlerde ilk kez ödüllendiriliyor.
31 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALIYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 10 ligde 31 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen Aksa süper ligde Aksa süper ligde Mağusa Türk Gücü, Cihangir, 1.ligde Miracle Karşıyaka, Baf Ülkü Yurdu, Lapta, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Aksa A2 1.ligde Pera Larnaka Gençler Birliği,Asbuzu U16 Ligi 1.Grup
Baf Ülkü Yurdu, 2.Grup, Yenicami, Küçük Kaymaklı, 3.Grup Doğan Türk Birliği, 4.Grup
Cihangir, 5.Grup Yeniboğaziçi, 6.Grup SFC Boğaziçi takımlarında görev yapan toplam 31 antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak.
Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörler, ödüllerini gelecek hafta içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek olan ödül töreninde alacak.
Aksa Liglerinde, Asbuzu U16 liginde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.
Aksa Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü MemişNay.
Cihangir
Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenörler Hüseyin Kızmazoğlu, Oğuz Karayel, kaleci antrenörü Özalp Sarıcaoğlu.
Aksa 1.Lig
Miracle Karşıyaka
Teknik Direktör Hüseyin Hacıömer, yardımcı antrenör Necat Kurtarıcıoğluları, kaleci antrenörü Hüseyin Şerifali.
Baf Ülkü Yurdu
Antrenör Orçun Volkan,yar.antrenörSedraÖzsönmezer, kaleci antrenörü Mahmut Dinçli.
Lapta
Antrenör Devrim İzge.
Aksa A2 Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Kamil Arifoğlu, antrenör Kemal Okta.
Yonpaş Dumlupınar
Antrenör Murat Çoban, antrenör Hüseyin Kayalılar
Aksa A2 1.Lig
Pera Larnaka Gençler Birliği
Antrenör Doğuş Civisilli.
Asbuzu U16 Ligi 1.Grup
Baf Ülkü Yurdu
Teknik Direktör Güney Düzgün, antrenör Kamil Yayıcı.
Asbuzu U16 Ligi 2.Grup
Yenicami
Antrenör Sezer Yücel, Ümit Bomboz.
Küçük Kaymaklı
Antrenör Salim Tayançlı.
Asbuzu U16 Ligi 3.Grup
Doğan Türk Birliği
Antrenör Ahmet Sakinoğlu, antrenör Murat Dağer.
Asbuzu U16 Ligi 4.Grup
Cihangir
Antrenör Ahmet Topuz, antrenörNayımÖznaim.
Asbuzu U16 Ligi 5.Grup
Yeniboğaziçi
Antrenör İshak Ertem, antrenör Kemal Mustafa Bayıkoğlu.
Asbuzu U16 Ligi 6.Grup
SFC Boğaziçi
Antrenör Kaya Bey Kaya.
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