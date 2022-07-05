Sertoğlu, “Ülkemizde tesisler dökülüyor. 1974 öncesi Rum’dan kalma statlarda çivi bile çakmadan oynamaya devam ediyoruz. Devlet keyfi istihdamlar yapıyor ancak tesislerin bakım ve onarımı konusunda organize olamıyor.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, devletin spor tesislerine yatırım yapmaması ile ilgili olarak hükümet edenlere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Devletin spora ve sporcuyu zerre düşünmediğini belirten Sertoğlu, bugünden sonra bu kavganın daha da büyüyeceğini vurguladı.Sertoğlu, “Ülkemizde tesisler dökülüyor. Futbol özelinde konuşacak olursak 1974 öncesi Rum’dan kalma statlarda çivi bile çakmadan oynamaya devam ediyoruz. Devlet statlara hiçbir bakım yapmıyor, keyfi istihdamlar yapıyor ancak tesislerin bakım ve onarımı konusunda organize olamıyor. Ülkedeki 200 kulüp Kıbrıs Türk gençliğine spor yaptırmak için kapı kapı dolaşıyor ancak yanlarında olması gereken devlet yanlarında yoktur. Bugünden itibaren bu düzen bitecektir. Bu ülkeye, bu ülke gençliğine ettiğiniz ihanete artık sessiz kalmayacağız; ya spora ve ülke gençliğine hak ettiği değeri vereceksiniz, ya da o koltuklardan kalkacaksınız”.