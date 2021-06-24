YDÜ finalist

Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’ni ilk 3 periyodu büyük çekişme içerisinde geçen maçta mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Ligi’nde play-off heyecanı sürüyor.

Yarı final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) eşleşmesinin kazananı YDÜ oldu. Geçtiğimiz akşam Lefkoşa’da rakibini yenerek seride 1-0 üstün duruma geçen YDÜ, Girne’de oynanan ikinci maçı da kazanarak seriyi 2-0’a taşıdı. YDÜ bu sonucun ardından adını finale yazdıran ilk ekip oldu.

İki takım da skor üretmekte çok zorlandı

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk 3 periyodu ciddi çekişmeye sahne oldu. İlk yarıyı 4 sayı farkla yenik kapatan GAÜ, son periyoda eşitliği sağlayarak girdi. Bu periyotta Girne ekibi sadece 3 sayı üretince, YDÜ salondan 55-48 üstün ayrıldı.

İki takımın da sayı bulmakta sıkıntılar yaşadığı maçın en skorer ismi 16 sayı ile sezonu noktalayan GAÜ’den Hamit Çeliktaşlılar oldu. YDÜ’de galibiyeti getiren en önemli isimler 12 sayı 5 ribaunt, 2 asistle oynayan kaptan Halil Kutruza ve 11 sayı, 14 ribauntluk performansı ile Ayomikun Omah oldu.



