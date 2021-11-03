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Kempocular, Dünya Şampiyonasına damga vurdu

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Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli Takımı, 17. IKF Kempo Dünya Şampiyonasında başarılı derecelerelde etti

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Kempocular, Dünya Şampiyonasına damga vurdu
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Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli Takımı, Antalya’da yaklaşık 90 ülkeden 320 sporcununkatılımıylagerçekleştirilen 17. IKF (Kempo Federasyonu) Kempo Dünya Şampiyonasında elde ettikleri başarılı derecelerle şampiyonaya damga vurdu.
25 – 31 Ekim tarihleri arasında Türkiye Antalya’da gerçekleştirilen 17. IKF Kempo Dünya Şampiyonasına katılan Kempo Milli Takımı, Dünya Şampiyonasında 2 gümüş, 7 de bronz madalya olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak şampiyonayı başarılı şekilde tamamladı.  
Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’in kafile başkanlığındaki  Kempo Milli Takımı kadrosunda Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, Umar Abdulaziz, Can Uğuroğlu, Tarık Yayar, Mertsan Çakırlı, Büşra Turan, antrenör Cuma Öztürk, hakem Vedat Yayar yer aldı.
C klasman hakemlik belgeleri verildi
Dünya Şampiyonasında,Kempo Dünya Federasyon Başkanı AmattoZaharia tarafından hakemlerimizden Vedat Yayar ve Cuma Öztürk’e C Klas hakemlik belgeleri verildi.
KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, 17. IKF Kempo Dünya Şampiyonasına katlan Kempo Milli Takımına malzemelere (eşofmanlar, çanta ve ayakkabılar) sponsor olarak destek ve katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçisi Ali Murat Başçeri, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Ülke Koordinatörü Mithat Tekçam’a teşekkür etti.
17.Kempo Dünya Şampiyonasında KKTC Kempo Milli Takımı elde ettiği dereceler şöyle:
16-18 Yaş Grubu
Büşra Turan (Semi Kempo 65 kg Dünya 3.sü)
U16 Yaş Grubu
Tarık Yayar (Semi Kempo 60 kg Dünya 2.si- Full Kempo Dünya 3.sü)
U16 Yaş Grubu
Mertsan Çakırlı (Semi ve Full Kempo 90 kg Dünya 3.lükleri)
21-38 Kategorisi
Can Uğuroğlu (Semi Kempo 65 kg 5.nci, Full Kempo 65 kg Dünya 3.sü)
21-38 Yaş Kategorisi
Mustafa Bürüncük (Submission ve Knockdown kategorilerinde 65 kg Dünya 3.lükleri)
21-38 Yaş Kategorisi
Ekim Özgüvenli (Submission kategorisi 80 kg Dünya 2.si)
 
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