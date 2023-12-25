Kempocular Cahit Bozatlı anısına mücadele etti

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Kempo 2. Cahit Bozatlı anı şampiyonası yapıldı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler haftası nedeniyle düzenlediği merhum Cahit Bozatlı anı şampiyonası İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonunda yapıldı. Kempo 2. Cahit Bozatlı anı şampiyonasına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, eşi Gamze Bozatlı, İskele Belediye Asbaşkanı Sefa Kurukafa, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, Kempo Ju Jitsu Türkiye Marmara organizasyon komitesi başkanı Aydın Kaya, eşi Fatma Kaya şampiyonayı izledi.

5 BRANŞTA YARIŞMALAR YAPILDI

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Kempo 2. Cahit Bozatlı anı şampiyonası Kata, Wopen, Semi Kempo, Ful Kempo, Gramlik branşları olmak üzere 5 branşta yarışmalar yapıldı.

ŞAMPİYON TAKIMLAR BELİRLENDİ

Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2. Cahit Bozatlı anı şampiyonasında Kata, Wopen, Semi Kempo, Ful Kempo, Gramlik branşları olmak üzere 5 branşta minikler, gençler, yıldızlar, büyükler Kempo şampiyonası sabah tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabakalar başladı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, İskele Belediye Asbaşkanı Sefa Kurukafa, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç yaptığı konuşmaların ardından, başkan Mehmet İngenç tarafından aileye ve konuşmacılara plaket taktim edildi. Şampiyona 5 kategoride müsabakalar yapılarak dereceye giren sporcular ve takım şampiyonları belirlendi. Kempo 2. Cahit Bozatlı anı şampiyonasında takım sıralamasında Mağusa İhtisas Spor Derneği birinci, İngenç Akademi Spor Derneği ikinci, Cypruss Lions Spor Derneği ise üçüncü oldu.

ÖDÜL TÖRENİ

Kempo 2. Cahit Bozatlı anı şampiyonasında dereceye giren sporculara, takımlara madalya ve kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemlere plaketleri, düzenlenen ödül töreninde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, İskele Belediye Asbaşkanı Sefa Kurukafa, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, Kempo Ju Jitsu Türkiye Marmara organizasyon komitesi başkanı Aydın Kaya tarafından verildi.

Takım Sıralaması

Kempo 2. Cahit Bozatlı anı şampiyonasında takımsal sırlama şöyle oluştu.

1. Mağusa İhtisas Spor Derneği

2. İngenç Akademi Spor Derneği

3. Cypruss Lions Spor Derneği



