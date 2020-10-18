Daireler sahaya iniyor

Hasan Ramadan Cemil adına geleneksel olarak organize edilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 14 takımın katılımıyla başlıyor

Merhum iş insanı, sporsever Hasan Ramadan Cemil adına geleneksel olarak organize edilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 19 Ekim Pazartesi başlıyor.

Turnuva Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleştirilecek. Ülkemizin marka haline gelen futbol turnuvalarından Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın bu yıl 10’uncusu gerçekleşecek. Organizasyonu İbrahim Özsoy tarafından yapılan halı saha futbol turnuvası 19 Ekim’de başlayacak maçlar Pazartesi ve Çarşamba akşamları oynanacak.

Maçlar 18.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Takımların 2 grupta mücadele edeceği turnuvanın maç programı ise kısa süre içerisinde açıklanacak. Turnuva sorumlusu İbrahim Özsoy yaptığı açıklamada bu yıl gerçekleşecek turnuvada 14 takımın mücadele edeceğini söyledi.

Turnuvada mücadele edecek takımlarşöyle:

“Din İşleri Dairesi, Devlet Hastanesi, Tarım Bakanlığı, Vergi Dairesi, Merkezi Cezaevi, Elektrik Kurumu, Turizm Bakanlığı, Devlet Piyangoları, Karayolları Dairesi, Cengiz Topel Hastanesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Gümrük Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Haspolat Cezaevi”

Turnuvada gruplar ve ilk hafta maç programı şöyle:

19 Ekim Pazartesi

A GRUBU

Saat 18.00: Jeoloji ve Maden D. - Gümrük Dairesi

Saat 19.00: Merkezi Cezaevi - Karayolları D.

Saat 20.00: Cengiz Topel D.H. - Turizm Bakanlığı

Devlet Piyangoları - BAY

21 Ekim Çarşamba

B GRUBU

18.00: Elektrik Kurumu - Din İşleri B.

19.00: Devlet Hastanesi - Haspolat Cezaevi

20.00: İhtiyat Sandığı - G.Vergi Dairesi

Tarım Bakanlığı BAY